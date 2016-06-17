巴西考虑退出34个国际组织以节约资金

经济强劲及促销活动促使美国假日季销售额增长4%超预期--NRF
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透巴西利亚6月16日 - 路透看到的名单显示，巴西正在考虑退出联合国工业发展组织等34个二线国际组织，意在节省成本。
熟悉情况的消息人士称，由于财政危机，巴西已经欠下了联合国等国际机构8.66亿美元，其海外工作人员甚至连支付房租都有困难。
巴西预算和计划部负责制定这一名单，其中包括伊比利亚美洲峰会组织，以及南美贸易集团--南方共同市场的六个机构。
这名消息人士表示，尚未做出决定。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透底特律/华盛顿1月13日 - 日本高田周五同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。高田气囊气体发生器与全球范围内至少16起死亡事故有关。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。