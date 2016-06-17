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国际财经 | 2016年 6月 17日 星期五 15:54 BJT

巴西考虑退出34个国际组织以节约资金

路透巴西利亚6月16日 - 路透看到的名单显示，巴西正在考虑退出联合国工业发展组织等34个二线国际组织，意在节省成本。

熟悉情况的消息人士称，由于财政危机，巴西已经欠下了联合国等国际机构8.66亿美元，其海外工作人员甚至连支付房租都有困难。

巴西预算和计划部负责制定这一名单，其中包括伊比利亚美洲峰会组织，以及南美贸易集团--南方共同市场的六个机构。

这名消息人士表示，尚未做出决定。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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