焦点：巴西旱情严重持续不退 经济恐加速陷入衰退

图为巴西圣保罗发生旱灾期间，在坎塔雷拉水库的Atibainha大坝，巴西艺术家Mundano制作的旱灾中的仙人掌作品，取名“坎塔雷拉的荒漠”。 REUTERS/Nacho Doce

路透巴西利亚/圣保罗2月3日 - 巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)正在推行不受欢迎的节约措施，还得面对巴西国家石油公司(Petrobras)丑闻所带来的经济冲击，而当地旱情严重正导致其经济加速步入衰退，让罗塞夫愁上加愁。

巴西最大城市圣保罗几乎已经无水可用，整个国家面临限电问题，因当地逾80年来最严重的旱灾让水力发电设施无用武之地。

罗塞夫实施干预主义政策，加上Petrobras的大规模佣金回扣被摊在阳光底下，让企业信心受到动摇，政府为了恢复企业信心，实施削减支出及加税等举措，但如今遭到水资源及电力短缺的打击。

贪腐案导致大型工程企业的高阶主管一个个沦为阶下囚，重大基础建设项目放缓施工、甚至停摆，成千上万的建筑业劳工因而遭到解雇，进一步重创经济。

经济有可能在一年之内二度陷入衰退，巴西失业人数较低，曾是过去10年中的一个亮点，但预计也要开始上升。

尽管利率已达双位数，但通胀率预计将突破7%。

“我们知道第一季的情况将会很可怕。我们不准备隐瞒这个事实，”罗塞夫政府的一位内阁成员对路透表示。

这位要求不具名的部长称，圣保罗、里约热内卢和贝洛哈里桑塔这三座全国最大都市地区的人口将近4,000万，限量供水看来已不可避免。

政府可能还需要实施限电措施。而上一次限电则要追溯到2001年，当时罗塞夫所在的劳工党(Workers' Party)还未掌权。

这将给罗塞夫的公信力带来新的一击。这位上个月刚刚开始其第二届总统任期的前巴西能源部长曾一再夸耀，巴西再也不必面对之前困扰经济达14年之久的能源短缺问题了。

能源部长Eduardo Braga表示，为确保需求高峰时的电力供应，政府计划号召购物商场和酒店等民间企业使用自有发电机。

经济分析师估计，巴西东南部的限水可能使经济增长最多减少1%，并损害甘蔗和咖啡等主要出口作物。巴西东南部占该国经济产出的60%。

在圣保罗，当局每天调降水压的时间最多会达18个小时，促使许多居民储备瓶装水。

一家当地贸易协会称，大型购物中心和部分公寓复合建筑正扩大储水容量，以因应限水措施。

位于坎皮那斯的州立大学土木工程教授Antonio Carlos Zuffo指出，如果降雨量仍低于均值，那么圣保罗规模最大的蓄水系统Cantareira在3月底前就可能乾涸。一周停水五天的计划可望使贮水功能再延长三个月，不过水资源公用事业业者Sabesp (SBSP3.SA)将此视为最后不得已的手段。

Zuffo等专家表示危机本可避免，但主要反对党PSDB执政的圣保罗州政府和联邦当局在去年10月选举前却选择不采取限水措施，巴望1月降雨将恢复正常水平，但结果却并未如此。

**冲击产业**

倘若2月降雨仅为历史均量半数的预测成真，则限电将成为实质的风险，特别是对耗电占发电产能四成的产业而言。

当地谘询公司Thymos Energia目前预计限电的机率达66%，高于两周前的40%。

有些人表示，非正式的限电措施已在进行当中。政府在两周前下令八个州轮流停电，以免引发更大的危机；圣保罗适值年内高温时期，巴西民众纷纷启动空调。如此一来，巴西只得向阿根廷进口两天的电力。

圣保罗工业联合会(FIESP)表示，气候乾旱促使部份东南部企业主动采取节水等措施，以维持稳定运作。而提高生产更是门都没有的事。

**损及经济**

虽然面临旱灾及能源限量供给的威胁，但巴西国家石油公司(Petrobras)(PETR4.SA)的贪腐丑闻，才是让工程建筑业陷入危机的关键。

因为这项弊案遭到调查，一些规模较小的建筑公司宣告破产，另外也导致39人遭到贪污罪名起诉，包括知名公司的高管。

巴西国家石油是巴西最大企业，也是资本投资的一大来源。针对涉入贪污行贿的企业，巴西国家石油已经停止付款，并禁止这些企业投标新合约。

顾问公司Tendencias的经济分析师指出，巴西国家石油减少投资，以及相关的基础建设项目延后，可能使2015年巴西经济成长率少掉1-1.9个百分点。

这项弊案的调查料将很快扩及劳工党的政治人物，以及国会里的一些友好人士，这些人都涉嫌在巴西国家石油合约超付费用中分得一杯羹。

但巴西政府更担心的是对经济的影响，要求检方及法官惩处贪污人员，但放过涉案企业，好让它们继续运作。

“我们对经济影响的担心更甚过那些政治指控，因为如果那些大企业受打击，将不利经济，”上述阁员称。(完)

(编译 张明钧/郑茵/张若琪/龚芳/蔡美珍；审校 白云/于春红/王兴亚)

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