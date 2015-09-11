巴西被降评后 市场押注其他新兴大国评级亦将下滑

路透伦敦9月10日 - 继标准普尔剥夺巴西投资级信用评级后，金融市场押注俄罗斯、南非、土耳其与哥伦比亚将成为下一批进入“垃圾级”信用评级名单的候选国家。

在近期接连曝出丑闻且经济滑向衰退后，巴西的评级遭降早在外界的预期当中，不过这也让关注焦点集中在接下来谁会被降评。

大宗商品价格下挫和全球利率上升前景，暴露出一些国家未能抓住时机推进改革。有时候各国糟糕的政策也放大了这些因素的影响。

标普旗下Capital IQ部门的市场派生信号(MDS)模型显示，信用违约互换市场预期新兴市场国家评级将被接连下调，一些新兴大国将因此滑入垃圾级别。

俄罗斯的资产价格已经相当于至少处于第三个垃圾级别。在三大信评机构中，只有惠誉还给予该国投资级的评级，为BBB-。

土耳其资产价格则相当于处于第二个垃圾级别，南非则处于第一个。目前穆迪和惠誉对南非的评级均为最低投资级别。

一国的信用评级是投资级还是垃圾级，会对该国的借贷成本产生巨大影响，因全球投资者尤其是指数型投资者往往会避开评级较低国家的债券。

当前的下调在一定程度上逆转了2007年以来新兴市场借款人评级被上调的趋势。自2007年以来，近200家新兴市场债券发行人的评级被上调，其中近一半是从垃圾级上调为投资级。

数据显示，除了上述目前处于风口浪尖的国家，中国、智利、马来西亚、南非、墨西哥、印尼、泰国、以色列、沙特和很多中东国家的评级也有可能被下调。

不过，从历史上来看，市场的悲观预期并不总是会成为现实。

评级公司还指出，虽然一些重要新兴经济体目前面临评级被下调的风险，但新兴市场整体信用前景是稳定的。

“目前最受关注的大型新兴市场是土耳其和俄罗斯，”穆迪的高级副总裁Sarah Carlson对路透表示。“拉丁美洲评级展望为负面的国家并不多，大多数的展望为稳定。”(完)

(编译 徐文焰/汪红英；审校 白云/王兴亚)

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