（更正）《热点透视》希腊新财长对债务问题的大胆建议有合理成分

(因英文有误，第四段内文应为“至少530亿欧元的金援贷款”，而非“530亿欧元金援贷款”。“从来没有哪个国家尝试过GDP挂钩主权债”则调整为“仅有少数几个国家尝试过GDP挂钩主权债”)

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack

路透伦敦2月3日 - 希腊财长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)也许是位博弈论大师，要不然就是外交艺术的大外行。

不管他是哪一种，这位新财长对欧洲最棘手的问题之一--希腊债务僵局的态度出现180度大转弯，应有助于推动各方就希腊3,150亿欧元的庞大债务达成协议。

瓦鲁法基斯自诩为“反复无常的马克思主义者”，他现在不再要求直接减记希腊债务，而是提出了一些新建议。

其中一个建议是，将至少530亿欧元的金援贷款转为债券，债券价值将与希腊的名义GDP挂钩。只要希腊经济持续处于通缩和衰退的情况下，这些债券一方面能为希腊政府省钱，另一方面也能给贷款方提供在经济回升情况下获得收益的潜在机会。但仅有少数几个国家尝试过GDP挂钩主权债，该怎么给它定价也是个难题。它们可以说是变相的债务减记，因为希腊仍需要降低国内物价，以保持竞争力

另一个计划是，将欧洲央行持有的270亿欧元希腊债券转成永久债券，不再有清偿义务。欧洲央行2010年买入这些债券，在扣除资金成本后，欧洲央行目前正将资金还给希腊。但随着债券到期，这样的低成本融资来源也就没了。

然而，让欧洲央行持有的债券成为永久债券，基本上就涉及将这些贷款移转给欧元区成员国政府的环节，因为欧洲央行依法禁止直接提供货币融资。而各国政府或许也不愿意长期按低利率把更多的钱借出去。

希腊新政府还希望实施不那么严格的财政政策。2012年时，希腊政府同意实现相当于GDP的4.5%的基本财政盈余(不计利息支出的余额)。而目前它提议以1-1.5%为目标。这只比去年实现的略低于2%的财政盈余低一点点。

瓦鲁法基斯的提议或许包含了可达成协议的一些要素。但希腊政府的经济改革意愿还未经过验证，在欧元区各国政府完全信任这届新政府之前，他们是不会愿意在金融条款上做出任何让步的。希腊新政府上台后的第一批措施，比如取消私有化进程等，迄今为止挺让人不放心的。为了获得希腊需要的喘息空间，瓦鲁法基斯和总理齐普拉斯将不得不在更多方面作出让步，而不仅仅是在债券减记方面。(完)

(编译 白云; 审校 蔡美珍)