《热点透视》希腊实行资本管制虽棘手 但相比退出欧元区仍为上策

《热点透视》希腊退出欧元区，欧洲是否“伤得起”？
路透伦敦4月7日 - 欧元区能否承受希腊退出之痛？巴菲特(Warren Buffett)等人认为，这种阵痛反而会使欧元区更加强壮。损失是可控的，其他国家不会立刻跟随希腊退出，而且此事也会鞭策欧元区成员国去处理过多的债务。不过这也会打开潘多拉的盒子，使欧元区面临政治和经济紧绷的险境。
(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack； 编译 李爽
路透伦敦2月10日 - 就希腊而言，实行资本管制是一个棘手的选项。塞浦路斯银行业危机期间，曾采用过这种激进的政策，造成的损害并不像之前预期的那么大。若希腊采行此举，将给其及国际债权人争取时间。但问题是，希腊的处境更差，而且政治面也更不利。
倘若希腊总理齐普拉斯未来几周不能就修改救助计划达成协议，那么塞浦路斯式的方法可能会是一个备选方案。资本管制可能有利于维持银行的持续流动性。
2013年时为了实行资本重组，塞浦路斯强行限制银行取款及资金转出国内。银行体系重组后，这个举措会抑制资本出逃。当时，外界认为这样的举措等同于退出欧元区。但实际上，刚刚过了一年后，塞浦路斯就开始放宽这一限制，而且也未退出欧元区。这样的经历或许让人相信，希腊也可以很快放开资本管制。
希腊债权人可能会觉得，严格限制资金流动或许会使希腊警醒，从而接受他们的条款，并为达成某种协议争取时间。欧元区可以为希腊经济提供资金，比如通过允许银行业获得一些紧急资金，若存款出逃加速还可以采用资本管制来加以限制。这对希腊人来说还会带来很大的好处，即可以对跨境资金流动收税，从而提高收入。
然塞浦路斯的经历会产生误导。这些举措是在达成救助协议之初强制实施的：金融稳定的条件已经建立。但希腊的情况是，正处在与债权人立场分歧，且存在不确定性的时刻。希腊的投资和旅游业可能严重受损。而且，在经过数年的撙节后，希腊人的愤慨情绪可能加剧。而这种普遍的情绪也许会演变成要求退出欧元区。
对希腊的债权人来说，相较立即退出欧元区而言，资本管制肯定是一个更可取的选项。但向选民承诺希望的齐普拉斯必须要解释，如何安排解决更多的痛楚。如果他希望希腊留在欧元区，那么实施资本管制的挑战可能会增加其妥协的理由。(完)
(译文审校 许娜)
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