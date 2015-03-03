《热点透视》希腊的180度大转弯才刚迈出第一步

《热点透视》希腊退出欧元区，欧洲是否“伤得起”？
路透伦敦4月7日 - 欧元区能否承受希腊退出之痛？巴菲特(Warren Buffett)等人认为，这种阵痛反而会使欧元区更加强壮。损失是可控的，其他国家不会立刻跟随希腊退出，而且此事也会鞭策欧元区成员国去处理过多的债务。不过这也会打开潘多拉的盒子，使欧元区面临政治和经济紧绷的险境。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Hugo Dixon; 编译 王丽鑫
路透伦敦3月2日 - 希腊政府未来四个月面对的是一项几乎不可能的任务：与债权人重建信任，同时还要维系希腊人民的信赖。但总理齐普拉斯怪不了别人。他竞选时作出不负责的承诺，只能靠自己解围。
这个180度大转弯的第一阶段，就是希腊政府上周要求延长目前的纾困计划。新政府承诺不推翻前届政府的改革，也不会在磋商新合约时，片面采取措施。
大转弯还需要三个阶段。首先，“三巨头”大概会要求希腊作出更多让步，作为未来一个月协助希腊免于破产的交换条件，据称，欧元集团主席迪塞尔布洛姆已经提出这种作法的可能性。
其次，上周一提交的改革清单4月时将进一步具体明确，届时齐普拉斯将不得不对更多选举承诺食言。到时候希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)自吹自擂的“建设性模糊”策略，多数将按照债权人的意思加以厘清。
希腊希望把今年基础预算盈余目标从3%下调至1.5%，这个目标很有可能实现。但由于过去两个月这场政治闹剧，已对经济造成打击，实现这个目标将需要勒紧腰带。
最后，齐普拉斯将必须在6月底前接受一项协议，而这实质上将是新的长期协议。协议内容将是希腊接受债权人的资金，代价是在国际监督下实施艰难的改革。
希腊政府或许会得到一些债务减免作为安慰。但就连这也不保证一定会有。确实，如果希腊政府通过积极推进改革，重建与债权人的信任关系，获得债务减免的可能性会更高。在没有其他好的后路之下，齐普拉斯还是尽快完成他的180度大转弯比较好。(完)
(译文审校 蔡美珍)
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