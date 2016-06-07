巴西体育部长安抚外界对奥运期间寨卡的忧虑

马来西亚期市：棕榈油期货因供应吃紧上涨逾1%，尾随豆油走高
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
路透6月7日 - 巴西体育部长皮齐亚尼(Leonardo Picciani)预计，2016年里约奥运会期间几乎不会出现寨卡病例，并称尽管存在健康担忧和政治不稳定性，巴西已准备好主办这届奥运会。
世界卫生组织寨卡病毒突发事件委员会将在未来几周开会，评估里约奥运会面临的风险。超过150名健康专家在公开信中呼吁推迟举办奥运会。
获巴西代总统特梅尔任命的皮齐亚尼表示，情况已经明显改善。
“我们在里约主办了43次测试活动，7,000名运动员参与，没有出现寨卡或登革热病例，”他对媒体说道。
“4月有4,300个病例，5月病例数降至700，6月或7月病例数还会大幅下降，到了8月病例数将非常接近于零。”
“保证会提供所有预防和保护机制。所有计划前往里约的运动员和游客都无需担心，里约和巴西已经为这一时刻做好了准备。”(完)
编译 李富强 审校 王凤昌
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
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