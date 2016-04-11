巴西科学家发现成年人罹患与寨卡病毒有关的新型脑功能障碍

路透芝加哥4月10日（记者 Julie Steenhuysen） - 巴西科学家发现与成年人感染寨卡病毒有关的一种新型脑功能障碍：一种叫做急性播散性脑脊髓炎（ADEM）的自身免疫综合征。

寨卡病毒已经被证实与格林-巴利综合征这种罕见的神经系统疾病存在关联。格林-巴利综合征影响大脑和脊髓周围的神经，引发暂时性瘫痪，有些患者需要借助人工呼吸器进行呼吸。

新的发现表明寨卡病毒可能也会对中枢神经系统产生影响，寨卡病毒对神经系统的影响又多了一个。

“尽管我们的研究规模不大，但可能证明寨卡病毒对大脑的影响与目前研究发现的有所不同，”巴西累西腓Restoration医院的神经科专家Maria Lucia Brito在声明中称。

ADEM往往在病毒感染后发生，引发大脑和脊髓严重膨胀，损害神经纤维周围起保护作用的髓磷脂。ADEM会引发虚弱、麻木、失去平衡和失明，症状与多发性硬化症类似。

Brito周日在温哥华举行的美国神经病学学会会议上展示了她的研究。研究涉及2014年12月至2015年6月期间前往她所在医院就诊的151名患者。这些患者都被诊断出感染虫媒病毒，虫媒病毒包括寨卡病毒、登革热病毒和奇昆古尼亚病毒。

其中六名患者的症状与自身免疫性疾病相符。这六名患者中，四人患有格林-巴利综合征，两人患有ADEM。