巴西总统罗塞夫对通胀苦不堪言 将尽一切努力来控制物价

英国金融服务业乐观情绪连四季下降 英退变数打压银行信心
路透伦敦1月23日 - 根据周一公布的一项调查，关于英国金融服务业的商业环境的乐观情绪连四季下降，为全球金融危机以来最长连跌。
路透圣保罗6月13日 - 巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)表示，她对巴西不断攀升的通胀率“苦不堪言”，并称政府将尽一切努力来控制物价。
在周六接受Globo TV的专访中，她并称政府需要尽快决定财政调整计划，以克服”暂时艰困的”经济情势。
“我对通胀感到苦不堪言，我认为这是最困扰我的事情之一，”罗塞夫表示。
“我知道这是暂时的情况，但我也知道...这会影响到民众的日常生活。”
巴西5月通胀率创下11年高位8.47%，分析师称通胀可能会进一步加速，之后才会因积极货币政策行动的压力而放慢脚步。
巴西央行为了在2016年底将通胀率拉回4.5%的官方目标，料在未来几个月会进一步升息。
巴西目前利率已达13.75%，为2009年1月以来最高。
罗塞夫称，通胀率年底前料将降下来，但警告称这要取决于政府掌控外的因素。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
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