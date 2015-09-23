巴西淡水河谷誓言进一步削减铁矿石成本

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透青岛9月23日 - 全球最大铁矿石生产商者巴西淡水河谷(VALE5.SA)表示，将在2018年之前将铁矿石成本降至每吨13美元以下，以作为在价格偏低时代扩大利润的办法。
全球产出过剩，加上中国钢铁需求下滑，已经拖累铁矿石价格从2011年每吨近200美元的高点下滑至不到60美元。路透调查显示，铁矿石价格料将在未来两年跌至每吨50美元。
“淡水河谷在达成业界最低现金成本上有所进展，不论在哪个价格水平上都具有竞争力，”淡水河谷全球营销及销售主管Claudio Alves在中国青岛一场会议上表示。
Alves称，淡水河谷在完成位于巴西亚马逊流域S11D的9,000万吨扩产项目之后，将可实现降低成本，而该公司正把焦点放在生产更多高品质原料。
第二季之前，淡水河谷每吨铁矿石的整体成本为15.80美元。
Alves根据矿商最新财报中的预估称，力拓(RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX)今年上半年的生产成本分别为每吨16.20和17.01美元，Fortescue Metals Group Ltd(FMG.AX)截至第二季的生产成本为每吨22.16美元。
**收益降低**
矿业荣景终结，迫使淡水河谷和其澳洲同业在铁矿石价格下滑之际侧重削减成本。
中国钢铁工业协会称，中国钢铁需求的顶峰已过。由于中国正在由投资拉动增长的经济模式向消费拉动转型，导致中国的钢出口量上升至纪录高位。
宝钢股份(600019.SS)副总经理张典波称，由于国内需求萎缩，未来几年中国每年的钢出口量将增长至1亿吨左右。宝钢的钢铁产量占中国总产量的大约12%。
这促使矿商从新兴市场寻找潜在增长点。力拓亚洲铁矿石业务主管Alan Smith说，除了现有买家之外，该公司将新的增长点押在越南、泰国和印度等国身上。(完)
(编译 张明钧/李春喜; 审校 王洋)
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