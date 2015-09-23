巴西淡水河谷誓言进一步削减铁矿石成本

路透青岛9月23日 - 全球最大铁矿石生产商者巴西淡水河谷(VALE5.SA)表示，将在2018年之前将铁矿石成本降至每吨13美元以下，以作为在价格偏低时代扩大利润的办法。

全球产出过剩，加上中国钢铁需求下滑，已经拖累铁矿石价格从2011年每吨近200美元的高点下滑至不到60美元。路透调查显示，铁矿石价格料将在未来两年跌至每吨50美元。

“淡水河谷在达成业界最低现金成本上有所进展，不论在哪个价格水平上都具有竞争力，”淡水河谷全球营销及销售主管Claudio Alves在中国青岛一场会议上表示。

Alves称，淡水河谷在完成位于巴西亚马逊流域S11D的9,000万吨扩产项目之后，将可实现降低成本，而该公司正把焦点放在生产更多高品质原料。

第二季之前，淡水河谷每吨铁矿石的整体成本为15.80美元。

Alves根据矿商最新财报中的预估称，力拓(RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX)今年上半年的生产成本分别为每吨16.20和17.01美元，Fortescue Metals Group Ltd(FMG.AX)截至第二季的生产成本为每吨22.16美元。

**收益降低**

矿业荣景终结，迫使淡水河谷和其澳洲同业在铁矿石价格下滑之际侧重削减成本。

中国钢铁工业协会称，中国钢铁需求的顶峰已过。由于中国正在由投资拉动增长的经济模式向消费拉动转型，导致中国的钢出口量上升至纪录高位。

宝钢股份(600019.SS)副总经理张典波称，由于国内需求萎缩，未来几年中国每年的钢出口量将增长至1亿吨左右。宝钢的钢铁产量占中国总产量的大约12%。

这促使矿商从新兴市场寻找潜在增长点。力拓亚洲铁矿石业务主管Alan Smith说，除了现有买家之外，该公司将新的增长点押在越南、泰国和印度等国身上。(完)