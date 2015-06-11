淡水河谷将2015年每吨铁矿石收支平衡价格调降为37-41美元

路透里约热内卢6月10日 - 巴西矿商淡水河谷(VALE5.SA)周三将2015年生产每吨铁矿石并运送至中国的收支平衡价格，由之前的43美元，调降至37-41美元之间，因铁矿石价格下跌促使淡水河谷削减成本。

淡水河谷也在其公布的向监管机构提交的文件中，将2018年资本支出的预估，由之前的49亿美元调降为40亿美元。该公司为全球最大铁矿石生产商。

周三稍早，淡水河谷执行长Murilo Ferreira表示，预期今年中国较高品位铁矿石产量将下滑至2亿吨以下。

Ferreira在一次活动的间隙对记者表示，中国2014年较高品位铁矿石的产量为2.4亿吨。

他表示，中国钢铁行业可能在2015年下半年复苏。(完)

(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。