淡水河谷将2015年每吨铁矿石收支平衡价格调降为37-41美元

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透里约热内卢6月10日 - 巴西矿商淡水河谷(VALE5.SA)周三将2015年生产每吨铁矿石并运送至中国的收支平衡价格，由之前的43美元，调降至37-41美元之间，因铁矿石价格下跌促使淡水河谷削减成本。
淡水河谷也在其公布的向监管机构提交的文件中，将2018年资本支出的预估，由之前的49亿美元调降为40亿美元。该公司为全球最大铁矿石生产商。
周三稍早，淡水河谷执行长Murilo Ferreira表示，预期今年中国较高品位铁矿石产量将下滑至2亿吨以下。
Ferreira在一次活动的间隙对记者表示，中国2014年较高品位铁矿石的产量为2.4亿吨。
他表示，中国钢铁行业可能在2015年下半年复苏。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。