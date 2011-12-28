巴西信贷泡沫疑虑缓解 经济增长或遇动力不足

* 信贷数据显示消费者正控制债务

* 解除杠杆可能意味着无需忧心泡沫问题

* 明年初经济复苏趋势可能放缓

* 借款态度趋於审慎可能打击零售商

记者 Guillermo Parra-Bernal 编译 张明钧/郑茵

路透圣保罗12月27日电---巴西民众在三年的恣意消费後,对於借款的态度有所警醒,这虽然缓解了引发信贷泡沫的疑虑,但也让这一拉美最大经济体迫切需要加把劲时少了一个动力来源.

上周公布的央行数据显示,巴西民众正逐渐调整透支及其他高成本贷款等融资活动,因居高不下的通胀带动债务成本上扬.决策人士预期贷款违约在11月触及两年高点後,明年初将开始下滑.

就在数个月之前,巴西贷款激增令人担心其可能发生和美国一样的信贷风暴,从而导致其经济景气脱离长达10年之久的扩张轨道.今年以来巴西的银行股股价下跌20%,部分是因为外界担心借款人债务过度且过快扩张.

这些疑虑如今看来有些言过其实,因消费者开始解除杠杆,而不久之前看来还有过热之虞的巴西经济已明显降温.

部分分析师称,长期而言解除杠杆、也就是缩减债务对经济有利.

"整体风险状况已经变得更能为人所接受,有助於缓解泡沫及资产质量方面的疑虑."圣保罗Fator Administradora de Recursos经理人Roseli Machado表示.

但在第三季经济骤然陷入停顿之後,人们担心解除杠杆的行动可能导致成长难以在明年重拾动能,若再遭逢外部的冲击,如中国或欧洲景气疲软,则巴西经济恐将陷入衰退.

这样的趋势让巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)在决策上面临两难,她在圣诞节全国电视演说上呼吁民众继续消费以推动经济,但在此同时,巴西官员也清楚地意识到,缩减债务是为经济铺平稳健成长道路的关键.

实际上,消费者借款趋於保守,会让罗塞夫政府不用在经济再现过热苗头时面临痛苦的决策.部分分析师指出,藉由让贷款降温,罗塞夫可以有更大的空间来推动经济成长.

浏览巴西解除杠杆图表,请点选:(link.reuters.com/qed75s)

随着巴西家庭降低债务,其支出仍可能成长,只是增速会回落至较2009年更为缓慢且稳健的的步调;2009年时巴西连串的减税及降息措施带动一波信贷带动的消费热潮.11月消费者负债年增率达15%,但2011年初时的增幅为上述数字的两倍.

"这是一个非常有利的发展,预料未来数月将朝同一方向前进."圣保罗HSBC Securities股票研究主管Alexandre Gartner表示.

当地信贷研究公司Serasa Experian数据显示,有越来越多的巴西民众利用年终奖金偿还债务,而非拿来购买家电或用於旅游.这可谓明智之举,因尽管巴西央行近期连连降息,该国的借款成本在世界上仍名列前茅.

11月透支和信用卡贷款总额为572.4亿雷亚尔,为四个月来的首次下降.这些贷款的年利率最高可达200%.普通消费贷款增幅不大,意味着借款人转向成本更低的信贷方式.

高盛分析师Jason Mollin在一份研究报告中指出,巴西经济放缓"正在影响到一直迅速增长的高息消费贷款".

不可否认,信贷行业在巴西经济中所占比重仍相对较小.预计2012年初未偿还贷款与国内生产总值(GDP)之比将达到50%,远远低於美国的100%.在邻国智利,这一利率也接近70%.

两年来巴西就业取得创纪录的增长,涨薪幅度也大於通胀率,但据Serasa Experian,巴西人似乎相信这种好日子即将结束.精打细算正慢慢成为主流.

根据巴西央行数据,巴西家庭9月债务方面的支付与收入之比达到创纪录的22.2%.美国和智利的比率分别达到120%和60%左右.在南美国家中,智利民众对金融服务利用得最为充分.

Serasa Experian的经济分析师建议消费者在未来几个月减少借贷,称2012年薪资增幅可能小於今年.

"预计信贷增长幅度会更小,这应有助於银行体系保持较高的资产质量,"Itau Unibanco Holding(ITUB4.SA)执行长Roberto Egydio Setubal在上个月底对投资者说.

**银行业受益,零售业痛苦**

信贷热降温可能让Itau Unibanco这样的贷款机构松一口气.该机构是巴西最大的民间银行.随着违约率稳中有降,银行应该可以减少坏账拨备,明年获利有望增长.对於在2011年业绩欠佳的银行业来说,这一变化令人欣喜.

这股去杠杆化潮流一方面让银行业成为近期的赢家,但零售商却倍感痛楚.

摩根大通证券驻圣保罗的零售业分析师Andrea Teixeira预计巴西年底的销售将会十分疲弱.她援引行业人士近期的谈话称,由於去杠杆化的影响,以及通胀居高不下且消费者信心受损,零售业销售增长可能承压.

圣保罗州的零售商联合会近期将12月销售同比增幅预估从5%调降至2%,若果真如此,将是2008年以来该州假日季销售的最低值.圣保罗州是巴西最富裕的州.

服装零售商Lojas Marisa(AMAR3.SA)和巴西最大的多元化零售集团Grupo Pao de Acucar(PCAR4.SA)亦警告投资者,当前一季同店销售百分比增幅可能仅为一位数.

汇丰控股的Gartner说,如果这股消费疲弱的趋势延续下去,分析师可能下调零售企业的获利预估.那样一来,曾经趁着巴西消费荣景而水涨船高的零售业,就会面临好运突然到头的尴尬.(完)

--译文审校 丁琦/侯向明

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