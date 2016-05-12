更新版 1-巴西参议院投票赞成就总统罗塞夫违反预算法进入审理程序

《中国新债预测》三年新发国债利率均值2.77%，七年续发国债均值3.14%
路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴西利亚5月12日 - 巴西参议院周四以55票赞成22票反对的结果，赞成就总统罗塞夫违反预算法进入审理程序，副总统特梅尔在罗塞夫接受审理期间将代任总统一职。
投票结束后，巴西一些地方燃放了焰火。警方周三在巴西利亚与支持罗塞夫的示威者发生短暂冲突，双方在冲突中使用了催泪弹和石块。
众议院针去年12月启动了对罗塞夫的弹劾程序，罗塞夫不太可能在审理中被宣判无罪，相关审理可能持续长达六个月。
“今天，我们让不负责任的政府下台，尝试以此改变当前这种状况。我们别无选择，”参议员Blairo Maggi说道。
罗塞夫否认自己有任何不当行为，称弹劾是一场“政变”。
75岁的特梅尔现在面临恢复经济增长和实现稳定的挑战，而益发两级分化的巴西人对当局能否实现特梅尔有关稳定的承诺表示怀疑。
除了预算赤字高企，巴西还面临失业率上升、投资下滑以及今年经济预计萎缩逾3%等问题。
很多巴西人还担心，工人党下台可能令穷人重新陷入困境。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。
* 德国ZEW数据将在1000GMT时公布，关注该数据是否能回到英退欧之前的水平。图表：http://reut.rs/2jZHWbD
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% -0.5 -0.225% 五年期公债 -0.130% +0.0 -0.130% 10年期公债 0.050% +0.0 0.050% 20年期公债 0.585% -1.0 0.595% 30年期公债 0.735% +0.0 0.735% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.38 +0.10 150.28 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场