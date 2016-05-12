更新版 1-巴西参议院投票赞成就总统罗塞夫违反预算法进入审理程序

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西利亚5月12日 - 巴西参议院周四以55票赞成22票反对的结果，赞成就总统罗塞夫违反预算法进入审理程序，副总统特梅尔在罗塞夫接受审理期间将代任总统一职。

投票结束后，巴西一些地方燃放了焰火。警方周三在巴西利亚与支持罗塞夫的示威者发生短暂冲突，双方在冲突中使用了催泪弹和石块。

众议院针去年12月启动了对罗塞夫的弹劾程序，罗塞夫不太可能在审理中被宣判无罪，相关审理可能持续长达六个月。

“今天，我们让不负责任的政府下台，尝试以此改变当前这种状况。我们别无选择，”参议员Blairo Maggi说道。

罗塞夫否认自己有任何不当行为，称弹劾是一场“政变”。

75岁的特梅尔现在面临恢复经济增长和实现稳定的挑战，而益发两级分化的巴西人对当局能否实现特梅尔有关稳定的承诺表示怀疑。

除了预算赤字高企，巴西还面临失业率上升、投资下滑以及今年经济预计萎缩逾3%等问题。