巴西第一季经济活动下滑 4月失业率创下近四年高点

路透圣保罗/巴西利亚5月21日 - 巴西第一季经济活动受挫，失业率攀升至近四年高点，进一步预示随着总统罗塞夫(Dilma Rousseff)收紧公共支出，正在迫近的经济衰退可能更加严重。

巴西央行周四表示，第一季IBC-Br经济活动指数较2014年第四季下降0.8%。

该指数衡量农业、工业和服务业的活动情况，预示着官方国内生产总值(GDP)报告的情况。巴西央行周一进行的调查显示，分析师预期巴西2015年GDP将收缩1.2%，为25年来最大降幅。

统计机构IBGE发布的另一份报告显示，巴西4月失业率攀升至6.4%，创下2011年5月以来高点。

这些数据凸显巴西曾经的新兴市场明星风光不再，如今经济大幅下滑、财政收入缩水，且投资级评级可能难保。经济的大幅下滑已将罗塞夫的人气拉至纪录低点。

持续10年之久的大宗商品繁荣期结束，是导致这一矿业和农业大国光芒褪去的部分原因所在。过去10年，巴西经济平均年增长率为4%。

其他拉美国家也开始感受到大宗商品价格暴跌带来的冲击，墨西哥经济第一季出现一年多以来最慢增速。

罗塞夫首任期间干预政策带来的商业信心下降，以及过度的政府支出和较高的通货膨胀，都是导致巴西经济急剧放缓的原因。

自去年10月份再度当选以来，立场左倾的罗塞夫已推出削减开支及上调税率等举措，以重获投资者信任，即便担心紧缩举措可能加重预期衰退，并进一步削弱其政治支持力度。

巴西周五料将宣布冻结预算最高达800亿雷亚尔，以期今年达成关键的财政目标。分析师们同时预计，未来几个月内，该国央行将把利率升向14%，在全球主要经济体当中名列前茅。

政府官员承认，收紧积极的财政货币政策将对经济造成影响，但相信此为刺激明年经济活动必须采取的行动。

新饪财长Joaquim Levy最快可能在周五发布加税举措，以弥补收入损失。政府正在考虑取消股票的税负减免，并对银行获利加税。

Capital Economics首席新兴市场分析师Neil Shearing指出，由于总统罗塞夫为数年来无节制的支出划下句点，巴西经济在未来几个月将持续步履蹒跚。

“巴西正为以往松散的财政政策付出代价，”他表示。“但这有其必要性...这应可为未来的经济成长打下基础。”

由于工业生产大减，零售业者艰难应对消费者信心下滑及高通胀，导致近几个月来工作岗位大量流失。而薪资亦告下滑。参考图表：(link.reuters.com/gac53w)

巴西将于5月29日发布第一季国内生产总值(GDP)数据。(完)

(编译 徐文焰/刘秀红/龚芳; 审校 白云/王丽鑫／李爽)

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