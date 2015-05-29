巴西央行升息脚步急切 分析师与企业警告或将损及经济

路透巴西利亚/里约热内卢5月28日 - 越来越多分析师与企业领袖警告称，如果巴西央行在未来几周进一步升息，或将为举步维艰的经济带来不必要的损害。

央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)自10月以来已将指标Selic利率上调3.25个百分点，至异常高的13.25%，即使今年经济预期将下滑至少1%。

巴西升息周期的主要目的，在于压低目前超过8%的通胀率，并于罗塞夫(Dilma Rousseff)总统的经济政策未能产生预期效果后，试图重振消费者信心。

巴西利率之高，在全球10个最大经济体中位居榜首。

央行官员近期的评论，已经让金融市场相信央行将于6月2-3日的下次会议中再度升息50个基点。有一部份市场已经在反映央行将于之后7月与9月会议再升息的可能性。

巴西一些主要银行的经济学家过去几个月一直强烈支持托比尼的做法，但近来开始发出不同的声音。

在近期接受路透采访时，有几位经济学家已表达出担忧，认为鉴于巴西经济当前的疲弱状况，托比尼的做法有可能过头了。上周公布的数据显示，这一拉美最大经济体4月的失业率已升至6.4%，创四年最高。

“在经济衰退的情况下，通胀压力已经非常低了，在这种情况下，再进一步升息未免有些过头，”Banco Fator驻圣保罗首席经济学家José Francisco de Lima Gon?alves称。

Banco Bradesco经济研究主管Octavio de Barros称，巴西央行希望降低通胀率是“可以理解的”，但同时表示，“将利率水平维持不变足矣。”(完)

(编译 陈宗琦/刘秀红；审校 戴素萍/杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。