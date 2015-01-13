《热点透视》今年料有更多俄系银行被送往急救室

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay;编译 许娜

路透伦敦1月13日 - 俄罗斯银行业仍处在生死存亡的紧要关头。12月卢布和油价双双暴跌，使该国银行业面临生死存亡的大考验，而在非常规危机应对举措、170亿美元援助计划及国内迎来较长假期季的帮助下，银行业最终活了下来。包括Trust Bank和VTB (VTBR.MM)在内的一些银行获得了总计5,390亿卢布(84亿美元)的援助金，但救助并不会到此为止。

想知道为什么，来看看该行业的总资本比率吧，危机爆发前其号称平均达12.2%。俄罗斯金融市场特有的规定是，银行业必须确保这个包含优先股、次顺位债券以及核心股本的指标守在10%以上，否则，用于为资产负债表融资而发行的这些债券可能出现技术性违约。

根据巴克莱分析师的粗略计算，危机使得俄罗斯银行业的资本缩水1.8-2.1%。如果不是国家杜马(国会)出手干预的话，银行业的平均总资本比率就会逼近这个稳健水准底限。杜马匆忙通过相关立法，允许银行业在按市值为旗下交易资产计价时可以暂时忽略此类重要的会计指标。加之银行业总体资本达1.4万亿卢布，因此平均总资本比率目前高于14%。

不过，俄罗斯银行业2015年恐怕普遍难以获利。银行业约12%的资产都是靠央行流动资金融资，而成本已从不到10%升至17%。三个月期银行间拆借利率目前为24%。一年期存款利率超过了15%，新贷需求也注定会受损。靠自身运营产生资本几乎是一件不可能的事。

根据央行报告，随着俄罗斯国内生产总值(GDP)萎缩--至多下滑4.5%，今年可能出现大量坏账，而假设临时性举措撤销，那么大约1.4万亿卢布的缓冲资金将被用于应对这些坏账。倘若俄罗斯民众从银行系统取出存款，就像12月中旬以来他们有时做的那样，那么将进一步侵蚀资本缓冲。尽管俄罗斯央行现在甚至已经接受外币贷款作为抵押品，但银行业还是必须还清债务。

由于危机是12月中旬才爆发的，所以真正令人不安的细节可能无法在第四季数据中体现出来。目前，这在很大程度上取决于卢布和油价走势。除非它们反弹，不然将有更多俄系银行被送往急救室。(完)

(译文审校 张明钧)