《熱點透視》今年料有更多俄系銀行被送往急救室

(本文作者為熱點透視專欄作家，以下內容僅代表其個人觀點)

撰稿 George Hay;編譯 許娜

路透倫敦1月13日 - 俄羅斯銀行業仍處在生死存亡的緊要關頭。12月盧布和油價雙雙暴跌，使該國銀行業面臨生死存亡的大考驗，而在非常規危機應對舉措、170億美元援助計劃及國內迎來較長假期季的幫助下，銀行業最終活了下來。包括Trust Bank和VTB (VTBR.MM)在內的一些銀行獲得了總計5,390億盧布(84億美元)的援助金，但救助並不會到此為止。

想知道為什麼，來看看該行業的總資本比率吧，危機爆發前其號稱平均達12.2%。俄羅斯金融市場特有的規定是，銀行業必須確保這個包含優先股、次順位債券以及核心股本的指標守在10%以上，否則，用於為資產負債表融資而發行的這些債券可能出現技術性違約。

根據巴克萊分析師的粗略計算，危機使得俄羅斯銀行業的資本縮水1.8-2.1%。如果不是國家杜馬(國會)出手干預的話，銀行業的平均總資本比率就會逼近這個穩健水準底限。杜馬匆忙通過相關立法，允許銀行業在按市值為旗下交易資產計價時可以暫時忽略此類重要的會計指標。加之銀行業總體資本達1.4萬億盧布，因此平均總資本比率目前高於14%。

不過，俄羅斯銀行業2015年恐怕普遍難以獲利。銀行業約12%的資產都是靠央行流動資金融資，而成本已從不到10%升至17%。三個月期銀行間拆借利率目前為24%。一年期存款利率超過了15%，新貸需求也注定會受損。靠自身運營產生資本幾乎是一件不可能的事。

根據央行報告，隨著俄羅斯國內生產總值(GDP)萎縮--至多下滑4.5%，今年可能出現大量壞賬，而假設臨時性舉措撤銷，那麼大約1.4萬億盧布的緩衝資金將被用於應對這些壞賬。倘若俄羅斯民眾從銀行系統取出存款，就像12月中旬以來他們有時做的那樣，那麼將進一步侵蝕資本緩衝。盡管俄羅斯央行現在甚至已經接受外幣貸款作為抵押品，但銀行業還是必須還清債務。

由於危機是12月中旬才爆發的，所以真正令人不安的細節可能無法在第四季數據中體現出來。目前，這在很大程度上取決於盧布和油價走勢。除非它們反彈，不然將有更多俄系銀行被送往急救室。(完)

(譯文審校 張明鈞)