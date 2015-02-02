《热点透视》俄罗斯央行舍卢布保银行

撰稿 Pierre Briançon/George Hay；编译 王丽鑫

路透伦敦1月30日 - 俄罗斯央行对经济的关心程度要超过卢布汇率。该行1月30日意外调降政策利率2个百分点，就是这个意思。央行承认，该决定旨在避免“经济活动大幅下滑。”在经济和汇率间的取舍犹豫不决，可能令俄罗斯陷入两重夹击：通胀和衰退。

俄罗斯央行12月将政策利率上调至17%，卢布依然继续下跌。油价下跌及西方制裁导致的这波惨重跌势，把俄罗斯央行推到不值得羡慕的境地。央行被迫与这场危机斗争，但它无法用政策左右其根源，也无法预计其影响。随着油价沉在每桶50美元下方，俄罗斯支持的军事活动在乌克兰东部重新开始活动，卢布近期找不到稳定下来的理由。卢布2014年大跌40%后，1月继续下跌16%。

央行的最新决定至少能让银行业压力稍缓。西方制裁已使银行以外币筹措融资的管道受限，银行业在大量坏帐与制裁之间饱受夹击。俄罗斯政府本周公布的340亿美元“抗危机计划”中有三分之二就是为了支撑银行业。然而，银行业向来能闪躲以市值计价的规定，把估值冻结在其第三季水平。这些资产几乎难以估算价格。仅仅从这一点来看，把这些资产从“坏帐银行”剥离的计划听起来像是痴心妄想。

只要俄罗斯仍被孤立，仍然依赖石油，其货币和经济就会继续下滑。政府除了能调整卢布填补最近的缺口外无能为力。面对这样的伙伴、这样的局势，央行只能两害相权取其轻。(完)

(译文审校 李婷仪)