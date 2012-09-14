巴西推出新一轮税负优惠政策 提升企业竞争力

路透巴西利亚9月13日电---巴西周四再推刺激性政策以提振其疲弱的经济,将税收减免措施扩展至25个产业,并降低采购资本财的成本,旨在帮助处於困境中的企业.

该措施紧跟美国联邦储备委员会(美联储,FED)的政策行动.美联储周四推出新一轮大规模刺激计划,以扶助疲弱的经济复苏;美国经济复苏低迷令全球经济蒙阴.

巴西财长曼特加表示,全球金融方面的不利状况继续影响该国经济,迫使其再次将今年经济增长预估由3%下调至2%.

巴西经济自2011年以来几乎陷於停滞,即便政府推出一系列刺激性政策,其中包括针对性的减税和低息贷款.巴西经济面临的主要问题是本币强势、高税负以及基础设施瓶颈,使工业不堪重负.这些产出成本遏制发展,被戏称我"巴西成本".

曼特加称,政府将所得税优惠政策扩展至包括禽肉加工、木桨、客货运输在内的25个行业.优惠措施将自2013年1月起生效,或将使政府减少130亿雷亚尔(64.1亿美元)的税收.

"这些措施降低了许多公司的人力成本,使他们在全球性危机的背景下更具竞争力,"曼特加在巴西利亚对记者表示.

他补充称,新措施还包括降低机械等资本财采购成本的机制.(完)

--编译 李春喜;审校 王兴亚

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