巴西推出新一轮税负优惠政策 提升企业竞争力

三星电子将建新的办公室 负责提高产品质量（更新版）
路透首尔3月2日 - 韩国科技巨头三星电子周四表示，已成立一个新的办公室，负责提高全球产品质量。该公司正努力试图从盖乐世Note7智能手机失败带来的打击中恢复元气。
路透巴西利亚9月13日电---巴西周四再推刺激性政策以提振其疲弱的经济,将税收减免措施扩展至25个产业,并降低采购资本财的成本,旨在帮助处於困境中的企业.
该措施紧跟美国联邦储备委员会(美联储,FED)的政策行动.美联储周四推出新一轮大规模刺激计划,以扶助疲弱的经济复苏;美国经济复苏低迷令全球经济蒙阴.
巴西财长曼特加表示,全球金融方面的不利状况继续影响该国经济,迫使其再次将今年经济增长预估由3%下调至2%.
巴西经济自2011年以来几乎陷於停滞,即便政府推出一系列刺激性政策,其中包括针对性的减税和低息贷款.巴西经济面临的主要问题是本币强势、高税负以及基础设施瓶颈,使工业不堪重负.这些产出成本遏制发展,被戏称我"巴西成本".
曼特加称,政府将所得税优惠政策扩展至包括禽肉加工、木桨、客货运输在内的25个行业.优惠措施将自2013年1月起生效,或将使政府减少130亿雷亚尔(64.1亿美元)的税收.
"这些措施降低了许多公司的人力成本,使他们在全球性危机的背景下更具竞争力,"曼特加在巴西利亚对记者表示.
他补充称,新措施还包括降低机械等资本财采购成本的机制.(完)
--编译 李春喜;审校 王兴亚
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔3月2日 - 韩国科技巨头三星电子周四表示，已成立一个新的办公室，负责提高全球产品质量。该公司正努力试图从盖乐世Note7智能手机失败带来的打击中恢复元气。
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透华盛顿3月1日 - 美国证券交易委员会(SEC)周三称，已冻结部分交易员的资产，因怀疑他们牵涉进有关日本软银收购Fortress Investment Group的内幕交易，并获利逾360万美元。