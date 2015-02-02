《热点透视》美国第四季经济成长稳健 为2015年蓄势待发奠定基础

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio 编译 戴素萍

路透华盛顿1月30日 - 美国2015年经济蓄势待发。根据周五公布的初值，美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.6%，2014年全年为增长2.4%，这几乎称不上是景气荣景，但仍比大多数发达国家来得强劲。由于薪资上涨、信心强劲，加上通胀、利率和汽油价格偏低，美国经济表现仍大有可为。

美国经济去年第二季和第三季分别成长4.6%和5%，在第一季萎缩2.1%后总归会出现反弹的。第四季的成长幅度和全年大致相当，就算没有亮丽的扩张表现，也维持了稳健的成长。

如果只看消费者支出和企业投资，那么第四季经济成长率本该会达到4%的更佳水平。然净出口疲弱及政府削减支出压低了增幅。如果美元依旧强势，那么在进口方面的支出会多于美国经济从出口上所得到的收益。美国人料将仍会勒紧腰带度日。

不过，美国的消费者带来更多的希望。消费环比年率为增加4.2%，势头可谓坚挺，但消费本可以有更好的表现，尤其在能源相关产品价格下滑的情况下。消费者或许会先确定汽油将维持低价，然后再扩大支出。

薪资上涨或许会提高消费者的购买力。第四季实质可支配收入较上季的环比年率为成长3.7%。2014年全年为增加3.1%，2013年则为下滑。12月就业报告表明，有迹象显示随着失业率下滑，薪资终将上扬。

这全都暗示美国经济隐藏着增长潜力，只要能够避开海外经济困境的拖累，潜力就有望释放。而第四季出口表现黯淡，海外经济不佳可能要负一部分责任。但保持耐性的美国联邦储备委员会(美联储/FED)，配上变得更开心的消费者，应该能让美国这个经济引擎运转起来，兴许还会加速运转。(完)

(编译 戴素萍 审校 白云)