淡水河谷支持铁矿石现货交易平台

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京4月6日电---北京国际矿业权交易所(CBMX)近日称,巴西矿业巨擘淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)与其签署了备忘录,淡水河谷对中国铁矿石现货交易平台予以支持.
世界第三大矿商力拓(RIO.L)(RIO.AX)上周宣布,成为中国首个铁矿石现货交易平台的成员;澳洲Fortescue Metals Group(FMG)(FMG.AX)已於3月下旬加入该平台.
北矿所网站的新闻稿称,北矿所对淡水河谷公司积极探讨加入平台相关事宜表示欢迎.
北矿所、中钢协(CISA)以及五矿商会1月共同发起成立了中国铁矿石现货交易平台,该平台将於5月8日正式上线.
随着国际铁矿石交易向现货倾斜,定价机制亦越来越灵活,现货交易平台成为钢厂、矿商、贸易商的最新战场.而目前最具影响力的平台为北京国际矿业权交易所与新加坡GlobalORE的现货交易平台.此前包括必和必拓(BHP.AX)在内的三大矿业巨头态度成为关注的焦点.(完)
欲了解更多详情,请点选北矿所网站(here)
--发稿 邵晓忆; 审校 杨淑祯
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