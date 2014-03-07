布拉德是2013年对债市影响最大的美联储官员

路透华盛顿3月6日 -根据一份新的统计，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)决策者中，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在2013年对债市的影响最大。

Macroeconomic Advisers的研究显示，被视为政策中间派的布拉德超过美联储前主席伯南克，成为对市场影响最大的决策者，但按照单次讲话计算，伯南克的影响更大。

去年布拉德在美联储政策会议上拥有投票权，他累计推动美国公债收益率波动29个基点。市场去年的关注焦点是美联储何时开始缩减对经济的支持。

今年离任的伯南克在去年累计造成了21个基点波动。美联储新任主席叶伦远远落后，影响为11个基点，但单次讲话影响位居第三，仅次于伯南克和美联储理事史坦。

2013年讲话最多的是心直口快的强硬派、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔，共讲话或接受专访23次，超过布拉德的22次。但是费希尔单次讲话的影响最小。

研究还显示，纽约联邦储备银行总裁杜德利的表态立场最为中性。(完)

(编译 朱晓军；审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。