布拉德·皮特将代言香奈儿5号香水

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透5月9日电---香奈儿周三称，影星布拉德·皮特（Brad Pitt）将成为香奈儿5号香水的最新代言人。
香奈儿在Twitter账户发表声明称：“香奈儿已邀请国际知名影星布拉德·皮特，为香奈儿5号宣传活动代言。”
香奈儿没有透露详细情况，但这将是首次邀请男性，代言这款经典女用香水。
除了48岁的皮特外，妮可·基德曼（Nicole Kidman）和凯瑟琳·德纳芙（Catherine Deneuve）也是香奈儿5号代言人。
法国传奇设计师可可·香奈儿於1922年推出香奈儿5号。玛丽莲·梦露曾表示，她睡觉时只穿香奈儿5号。
皮特4月向安吉莉娜·朱莉（Angelina Jolie）求婚。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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