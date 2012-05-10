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寰宇花絮 | 2012年 5月 11日 星期五 07:28 BJT

布拉德·皮特将代言香奈儿5号香水

路透5月9日电---香奈儿周三称，影星布拉德·皮特（Brad Pitt）将成为香奈儿5号香水的最新代言人。

香奈儿在Twitter账户发表声明称：“香奈儿已邀请国际知名影星布拉德·皮特，为香奈儿5号宣传活动代言。”

香奈儿没有透露详细情况，但这将是首次邀请男性，代言这款经典女用香水。

除了48岁的皮特外，妮可·基德曼（Nicole Kidman）和凯瑟琳·德纳芙（Catherine Deneuve）也是香奈儿5号代言人。

法国传奇设计师可可·香奈儿於1922年推出香奈儿5号。玛丽莲·梦露曾表示，她睡觉时只穿香奈儿5号。

皮特4月向安吉莉娜·朱莉（Angelina Jolie）求婚。（完）

编译：黎黎　发稿：王凤昌

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