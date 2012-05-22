苹果蝉联全球最具价值品牌--研究

2011年10月4日，苹果加州总部拍摄到的该公司标识。 REUTERS/Robert Galbraith

路透5月22日电（记者 Georgina Prodhan）---周二发布的一项研究显示，苹果(AAPL.O)过去一年中仍是全球最具价值品牌。该榜单前10名中科技类公司占主导。

根据市场研究机构Millward Brown发布的年度BrandZ研究报告，过去一年中，苹果品牌价值上升19%至1,830亿美元，占其市值的37%。

上周刚上市的Facebook(FB.O)市值为820亿美元，成为前100大最具价值品牌中排名上升速度最快的企业，该公司品牌价值增长74%，达到332亿美元，名列第19位。

排名前十的品牌中，有七家是科技类企业，麦当劳(MCD.N)和可口可乐(KO.N)分别保住第四和第六的位置，万宝路(MO.N)排名上升一位，位居第七。

Millward Brown负责研究报告的董事总经理库珀（Nick Cooper）称，科技品牌的强势体现了科技在现代生活中发挥的重要变革作用。

他对路透表示：“科技无所不在，新消息层出不穷。这就是当前的情况，这往往不仅能推动需求和提高业绩表现，还能加强品牌作用。”

商业科技品牌在前十大排名中也表示不俗，IBM(IBM.N)超过谷歌排名第二，微软(MSFT.O)继续名列第五。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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