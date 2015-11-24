《BRAUN专栏》美农业部虽上修中国玉米库存 但全球库存或不及预估

撰稿 Karen Braun 编译 龚芳/张若琪/陈宗琦/杜明霞

路透11月24日 - 美国农业部对中国玉米库存数据的大幅修正如今已然尘埃落定，我们可进一步探讨个中的原由。在详细检视中国玉米数据后，我们发现全球玉米库存量可能不如预想得那样多。

在11月报告当中，美国农业部将2015/16市场年的中国玉米期末库存较上月大举上调26%至1.14亿吨，但中国分析师们的预估均值则为至少1.50亿吨。

除此之外，美国农业部也大幅上修前两年玉米期末库存数据，它的依据多半来自饲料谷物的转换及结余，这表明该部估计中国饲养牲畜的农户过去两年使用的玉米饲料规模不如先前所预估。

中国玉米产量虽高居全球近四分之一，但基本并未外销。(tmsnrt.rs/1QyXxse)。除了玉米进口量微乎其微以外，中国为其他谷物及油籽作物的净进口大国，其中包括进口饲料作物，以扶助全球最大的猪肉行业。

如此一来，中国玉米库存数据所出现的任何变动，特别是需求面，对替代饲料作物都会在全球范围内掀起涟漪。而美国农业部的举动，使得诸多人士对于它们为何现在进行调整感到困惑不已，对于它们的看法与其他业内分析师的预测迥异也感到大惑不解。

对此或许会出现一些可能的解释，尽管各界对中国玉米库存规模存在很大的歧异，但或许更重要的是，全球玉米表面上呈现供过于求，实际上却可能根本不是这么回事。

**中国玉米市场实际状况**

中国为鼓励农户栽种玉米，在2008年推出一项价格支持计划。自此之后中国玉米产量增长逾三分之一。

中国收储大量玉米，致力于粮食自给自足、减少对进口的依赖，同时尽力防范任何潜在的粮食供应风险。

过去几年全球玉米供应激增，已经导致国际玉米现货价下跌；但与此同时，中国玉米在政府政策支持下仍维持高档，约为美国玉米价格的两倍。

这使得中国进口替代饲料谷物会较为划算。大麦、高粱和含可溶物乾玉米酒糟(DDGS)的进口在2013年底大幅增加，且此后均处于历史高位。

由于替代饲料谷物较便宜，使得畜农纷纷弃价昂的玉米转而购买那些替代品，导致中国政府必须购买大量国内玉米，以继续价格支持计划。

9月18日中国对过剩的供应做出回应，将玉米收储价格下调10%。即便价格下调，中国玉米价格仍远高于国际玉米价格。

**美国农业部的透明度**

对中国玉米结转库存的争议，源于政府并未提供玉米库存的官方统计数据。这导致行业本身预估数据的差异相当大，美国农业部被许多分析师贴上“预估过低”的标签。

在需求概况的几项重要元素缺乏官方基准的情况下，估值相对局限，这使得大家都不会有“出错”的可能性。但有几项因素或能解释美国农业部预估较低背后的逻辑。

多数中国分析师是以政府公布的买卖情况，做为预估玉米结转库存的基准。不过据中国媒体报导，从中动手脚的做法时有所闻，包括同一张订单下的多笔采购，让它看起来像是中国政府夸大了这些交易。

目前，有若干公开报导宣称多数库存玉米已经发霉，因此永远不会流入市场。美国农业部非常有可能在其预估中计入这一部分的部分损失，但其他分析师是否会采取相同做法则仍不得而知。

美国农业部预估明年生猪产量将回升6%，这多少能够解释饲料使用量较高的原因。尤其是饲料玉米预估量较高，已被美国农业部对大麦、高粱与DDGS进口将下降的预期所抵销。

但这一切都无法解释美国农业部本月突然更改历史数据的原因，尤其是目前替代性饲料的进口已经兴盛一段时日。

其中一个可能的原因就是北京当局在9月调降玉米的指导价格。由于对玉米的指导价格从推出以来就未曾调降，美国农业部或将此举解读为中国政府“正式”承认玉米库存可能较先前设想的还多。

美国农业部也有其他的理由确保其11月报告的预估恰当，因为这份报告是2月将公布的年度长期预估的基准。因此，如果会有任何重大修正，11月就是相当合理的时间点。

**更大的影响**

与当前中国玉米库存数字矛盾相比，更令人关注的可能是该数字对全球供需的实际影响。

据USDA称，2015/16年全球玉米产量料从去年的创纪录水准下降，不过国内消费量和期末库存都料增加。

但是，鉴于中国不参与全球玉米贸易，将中国剔除后，2015/16期末库存降速预计与产量降速相当，但消费量不会减少。

浏览全球玉米供求图表，请点选：tmsnrt.rs/1QyXNaK

这意味着全球期末库存不仅不会同比增加2%，反而会减少10%。实际上这也许是关于全球玉米供应的更准确的观点。

自从2007年中国离开玉米出口市场后，其他国家在全球玉米库存中所占的比重一直在下降，即使2013年来北美和南美玉米大丰收。2015/16年，其他国家在全球玉米库存占比料将降至2001/02年来最低，低于50%。

浏览全球玉米库存比重图表，请点选：tmsnrt.rs/1HddCRy

道理很简单：玉米比我们想象的要少。而且由于中国玉米库存比重不断增加，其他国家玉米库存比重降低，全球玉米供需情况更加扭曲。(完)