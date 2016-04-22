《BRAUN专栏》中国3月进口逾50万吨玉米 或暗示玉米改革面临阻力

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Karen Braun；编译 于春红/王洋/汪红英

路透4月22日 - 尽管中国玉米库存极为庞大，而且制定了开始削减库存的新计划，但中国上月还是进口了逾50万吨玉米。

中国海关总署周四公布的数据显示，3月中国进口了575,350吨玉米，主要是从乌克兰进口的。中国今年头两个月玉米进口量总计约为70,000吨，较上年同期大幅下降。

尽管今年第一季中国玉米进口量降至只有上年同期的约一半，但中国近期的贸易活动，似乎与上月底宣布措施、减少国内玉米供应过剩的用意相违背。

虽然设定的计划是在10月进入2016/17市场年度时正式展开“去库存”过程，但从去年以来就已明显看出，中国已深刻意识到玉米库存是个问题。中国政府首先在去年9月下调了玉米收购价格，然后1月官员透露将允许由市场决定玉米价格，两次均指因国家玉米储备量巨大。

中国玉米库存估计在1.1-2.0亿吨，基于这个规模，50万吨的进口量实际上非常小。不过中国去年玉米产量创下纪录，而当时玉米库存也已达到纪录高位，这引发了对于3月大量进口玉米必要性的质疑。今年3月的进口量创下过去10年来当月最大进口量。

**可能只是借口**

一个可能情况是，玉米进口突增反映出了仓储玉米中变质的数量。

分析师曾预测，由于长期的存储，大约有2,000万吨的中国仓储玉米已经变质。但据可信消息，实际的变质数量可能是这一数字的三倍还多。如果真的如此，则将增加进口新鲜、上乘质量玉米的必要性。

玉米的运送目的地或许也会提供线索。3月进口量的逾一半抵达中国的中部或南部港口，远离中国的玉米主产区北方以及存储地东北地区。

中国的一个普遍问题是国内粮价相对较高，或常常阻碍粮食在国内市场的流通。虽然自去年9月玉米改革实施以来，玉米价格已经下降，但包括物流成本的价格或许还是有利于进口。

但也有大量玉米被运往玉米带地区。中国东北的仓储价格近来远远低于过去两年。逻辑上看，这应该降低该地区进口玉米的必要性，不过这或许又反映出库存玉米的质量问题。(reut.rs/1Wg2yY5)

上月的情况或许是中国人的勤俭作风起到了作用。中国3月进口玉米的平均价格为每吨195美元，远远低于之前一年的进口价。之前一年的进口价大体接近2015年3月进口价每吨255美元。

这种理由的一个漏洞是，中国2月从黑海地区进口玉米的平均价格为每吨197美元，和3月价格非常接近。因此，中国为何不在2月进口玉米呢？或许是因为极低的价格让人无法抗拒。

如果上述任何理由中有任何一个是导致近来玉米进口飙升的真正原因，那么中国未来抑制进口和减少库存的计划将受到很大制约，这些目标在目前看来或许会被证实是太高了。

中国东北玉米仓储价格图表：reut.rs/1Wg2yY5 (完)