（更正）《BRAUN专栏》中国大量储存小麦 掩盖了全球市场供应趋紧的现实

（更正：因英文原文有误，内文第11段中“2015-16年度的库存与消费比率”应更正为“2016-17年度的库存与消费比率”）

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Karen Braun

路透芝加哥5月11日 - 全球小麦供应量预计将在2017-18年度连续第四年创最高纪录，但如果从中排除中国，则明年全球小麦年末库存将是四年来最低。

美国农业部周三预计，2017-18年度全球小麦年末库存量将上升至2.5829亿吨，略高于修正后的2016-17年度目标2.5535亿吨，但远高于2.4615亿吨的分析师预估均值。

过去十年来，中国为了实现自给自足而一直努力生产和储存大量粮食。虽然小麦库存现在已经增长到惊人的水平，但中国政府扶助小麦价格确保农民继续以同样的速度生产。这样，问题就变得更严重了。

中国是世界上最大的小麦生产国，但几乎没有参与全球市场。美国农业部预计中国将在2017-18年度进口300万吨小麦，出口80万吨--与该国将要收获的1.31亿吨相比，少得可怜。

中国的小麦库存/需求之比将在2017-18年度首次超过100%关口达到110%。这意味着中国将储存足够的小麦，可以满足一年以上的总体需求，假如届时仍然可以使用。

相较之下，2016-17年度美国小麦库存/需求之比预估为52%，但2017-18年度料下滑至42%。目前美国被视为处于小麦过剩的情况。

不论有没有把中国算进来，全球仍有许多小麦。但若不把中国算在内，全球小麦供应实为收紧，而非扩张。

**排除中国因素**

2016-17年度末尾，中国对全球小麦供应的持有比率将达43.4%。美国农业部预估2017-18年度这个比率将跳升至49.6%，达到中国历来最高的水平。

由于全球半数小麦被中国锁定，全球市场只能远观，因此将中国移出全球资产负债表，以便更清楚检视小麦的有效供应，算是保险的做法。

依据现况，2017-18年度全球小麦年末库存料增加300万吨，但扣掉中国的部分，实际年末库存将减少逾1,400万吨，这将是2013-14年度以来的最低量。

在中国仍计入整体版图的情况下，全球小麦库存/需求比率为28.3%，比重为2001-02年度以来之最。若把中国的详细数据排除于资产负债表之外，则实际比率为16.4%，也是10年来最低水准。2016-17年度的库存与消费比率，目前落在18.2%，而22%的10年高点则是在2009-10年度所创下。

**效率低下的政策亟待改革**

在2016年，中国取消了对玉米等多种农产品的最低收购价政策，这也导致近几年的全球供应量增加。中国取消该政策是为了让市场价格自我调节，并降低庞大的库存。

但中国政府当时并未取消对小麦和稻米的最低收购价格。该国政府在3月时曾表示，计划改进小麦与稻米最低定价制度，并将减少国家粮食储备，不过该策略仍未明确。

中国农户也没有减产小麦的动力。中国数年来的小麦种植面积一直非常稳定，这一趋势也延续到了2017-18年度。美国农业部预测，中国农户的小麦种植面积将创下五年高位，略高于去年。

美国农业部还预测，中国国内的小麦消费总量将下降250万吨，从而令产量的小幅增长无法消化。这进一步说明该国的最低收购价政策亟需改革。

玉米收购政策的调整似乎已取得进展，今春玉米种植面积将降至六年低位，国内总消费量应会大幅上升。美国农业部预期，这些变化将令中国今年的玉米结转库存下降20%。

中国在2017-18年底时的玉米库存料占全球总量的42%，为七年低点，较2015-16年触及的高位52%明显下降。(完)