巴西2012年贸易顺差规模创10年最低

发展中亚洲地区2017年经济增幅料为16年来最弱--亚开行
路透马尼拉4月6日 - 亚洲开发银行表示，发展中的亚洲地区今年或将录得16年来最慢年增速，因其要适应中国的再平衡，以及全球政策不确定性可能产生溢出效应。
路透巴西利亚1月2日 - 巴西公布去年的年度贸易顺差为10年来最小,因全球经济迟滞抑制其产品的需求,尽管政府努力提振出口.
巴西贸易部周三公布的数据显示,去年贸易顺差较前一年减少35%至194.4亿美元,为2002年以来最低顺差规模.
对大豆和铁矿石等产品的需求低迷已殃及巴西出口;同时巴西国内对国外产品的需求却仍强劲.
巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)政府采取了各项举措来协助出口商,但迄今未能拉抬海外销售.
外贸局局长Tatiana Prazeres在巴西对记者表示,美国和中国经济回升可望令巴西今年的出口维持稳定.
然她警告,欧盟经济衰退及对重要贸易伙伴国阿根廷的销售疲弱,仍是巴西出口面临的风险.(完)
(编译 戴素萍; 审校 白云)
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