巴西官员称政府预计下半年经济复苏力道增强

路透巴西利亚5月6日 - 巴西政府一名高层官员对路透称，政府相信下半年国内经济将会加速增长，因企业信心增强，且经济刺激举措产生效果。

巴西经济复苏情况仍不均衡，投资缓慢上涨，而工业产出仍然良莠不齐，加剧了该国可能连续第三年经济成长乏力的预期。

不过，巴西政府经济团队一名高层成员表示，到今年7月，该国经济应该会牢牢回到正轨，届时政府希望新一轮机场、道路承包招标将吸引到一轮投资需求。

“这将改变整个氛围，将帮助扭转这种缺乏信心的形势，”这位要求匿名以畅言政府观点的官员在近期接受采访称，“我们能增长更多”。

其并称，考虑到工业产出加速增长的预期，以及700亿雷亚尔(347.2亿美元)税收减免措施，成功指日可待。

政府官员和民间经济学家都认为，今年形势将好于去年。2012年巴西经济增长0.9%，逊于预期，也是2009年经济萎缩以来表现最糟的一年。

分析师们预计今年巴西经济增长3%，虽然仍低于过去10年平均4%的增长水平，但已经开始展现出乐观意味。(完)

(编译 程琳; 审校 王丽鑫)

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