焦点：巴西评级遭下调令罗塞夫别无他选 唯有推进紧缩措施

图为巴西雷亚尔和美元现钞。 REUTERS/Ricardo Moraes

路透巴西利亚9月10日 - 在巴西的信用评级被调降至垃圾级后，对于巴西经济而言很明确的一件事是：若要重建市场信心，政治领导人现在几乎别无选择，只能推进痛苦的紧缩措施。

面对不断扩大的预算赤字，以及近30年来最严重的衰退，巴西高层官员周四表示，他们将加大紧缩力度以增加收入，同时削减支出，并令近年来因为一系列刺激措施而失衡的公共财政恢复平衡。

在巴西总统罗塞夫的内阁中负责紧缩措施的巴西财长莱维(Joaquim Levy)表示，政府将在本月采取措施，以弥补目前预计可能在下一财年预算中出现的赤字。

莱维并未指明政府将采取何种措施，但表示，评级遭下调将促使决策者采取行动。

“政府决心要实现使2016年基本预算盈余达到相当于国内生产总值(GDP)0.7%的目标，”莱维在一次紧急内阁会议后向记者表示。

标准普尔周三剥夺了巴西来之不易的投资级债信评级，其行动的速度要比政府和投资者预期的更快。

“这是给巴西、给该国议会和政府敲的一记警钟，”参议员Eunicio Oliveira说，“除了削减支出和咬紧牙关之外，我们别无选择。”Oliveira是罗塞夫主要政治盟友--巴西民主运动党的领袖。

罗塞夫长期以来一直为她的刺激政策辩护，但她这次迅速改变了论调。在财经报纸Valor Economico周四发表的一篇专访中，这位饱受围攻的总统表示，目前她的主要目标是明年实现基本预算盈余。她近期刚刚提出一份带有赤字的2016年度预算计划。

她表示，除了削减支出，政府还将提高税收，“明白地说，我们不得不扩大财政收入。”

尽管投资者对评级调降早有预料，但他们还是在周四早间抛售巴西资产。股市温和下跌，而巴西雷亚尔兑美元则贬值将近3%至13年低点，报3.9雷亚尔。

莱维称，政府将向国会提交新一轮削减成本的议案。今年以来国会对节支政策基本上都持抵制态度，甚至有时还增加开支。

莱维称，这些举措将有助于巴西适应中国增长和需求减速的新局面。全球商品荣景曾大大刺激了巴西出口，但如今盛况不再，对巴西造成了负面影响。

“巴西并不是一个濒临危机的国家，而是一个正在适应全球困境的国家，”莱维在接受电视采访时称，“我们调整得越早，转变所付出的成本也就越小。”

想要实现目标，罗塞夫必须要让国会中那些难以掌控的同盟愿意与之合作，更不用说那些反对党议员了，这些反对党议员中有不少人都希望罗塞夫下台，或者想要弹劾她。

“总统在国会中没有什么威信，很多人质疑她继续治国的能力，”巴西民主运动党另一议员Danilo Forte称，“增税在政治上是非常困难的。”

此外，政府还得消除自身的内部分歧。

莱维和规划部长巴尔博扎(Nelson Barbosa)在节支议案的问题上意见相左。巴尔博扎颇具影响力，一直提倡以国家为主导的开发政策。

两人的分歧令投资者认为，政府加强财政纪律的决心并不强。

在公布降级决定之际，标普对巴西政府实施有益的经济政策的“能力和意愿”提出质疑。标准周四称，预计罗塞夫在设法减少赤字的过程中将面临政治难题。

执政的劳工党内部立场坚定的人士，以及一些企业组织都在继续敦促政府推出更多刺激举措。企业界期望政府进一步放宽信贷并减轻税赋。

巴西前总统卢拉周四淡化了评级调降的影响，展现出一种不在乎的态度，有别于他在该国2008年赢得梦寐以求的投资级别后的得意。

他在阿根廷发表演讲时称，巴西评级被调降“不意味着任何事情。”“它只意味着，我们不能去做他们希望我们做的事情，而必须按照我们的意愿行事。”

但经济学家称，巴西政府若不想被其他评级机构降评，就没有任何理由忽视投资者。若其他评级机构也调降巴西评级，将令该国的借贷成本更加高昂，并进一步削弱市场信心。

巴西第二大民间银行Bradesco的首席分析师Octavio de Barros称，反弹“有赖于该国能否建立某种形式的战时内阁来推行(紧缩)措施。”

分析师Lisa Schineller表示，如果巴西能够解决目前阻碍节支举措实施的政治问题，那么标准普尔可能将该国的评级展望调整为稳定。(完)

(编译 汪红英/郑茵/孙国玉/徐文焰；审校 龚芳/王丽鑫)

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