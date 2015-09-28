巴西政府预计惠誉将把巴西评级下调一个级距--消息人士

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透圣保罗9月25日 - 巴西政府消息人士周五表示，巴西政府预计惠誉将把巴西评级下调一个级距。
惠誉的举措与穆迪的类似。穆迪上个月将巴西的信用评级调降至接近垃圾级别，但表示该国的投资级地位目前尚且安全。
“惠誉的评级调整可能类似于穆迪，”该匿名消息人士称，这位消息人士是巴西总统罗塞夫经济团队的一员。
“他们可能给出一些时间，观察接下来几个月事情的发展状况，”消息人士指的是拖累信用评级的巴西经济和政治危机。
如果巴西评级遭到第二次下调，调降至垃圾级，则市场影响将超过第一次下调，因很多投资者不能持有被两个评级机构定为非投资级评级国家的证券。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。