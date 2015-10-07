（重发）巴西能否保住投资级评级取决于2016年经济反弹表现--穆迪

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路透圣保罗10月6日 - 穆迪投资服务公司的资深分析师Mauro Leos周二表示，如果巴西明年经济表现改善，并且政府就至关重要的紧缩政策建立政治共识，那么该国将可保住其珍视的投资级信用评级。

Leos在圣保罗举行的穆迪研讨会上称，如果巴西政局不稳局面进一步加剧，并阻碍总统罗塞夫兑现其财政与增长承诺，则该国的Baa3信用评级或将被下调至垃圾级别。Baa3是穆迪投资级评级的最低一档。

穆迪将近两个月前将巴西评级调降至Baa3，展望稳定，意味着短期内不太可能有变。

不过在标准普尔上个月将巴西评级降至垃圾级后，穆迪与惠誉也跟进降评的压力有所上升。

虽然Leos表示巴西评级展望稳定反映了穆迪预计该国经济将在2016年下半年开始改善，但经济学家仍不确定经济何时开始回升。

根据巴西央行周度调查报告，大多数经济学家预计，今明两年经济将陷入衰退。

罗塞夫表示，穆迪将观察罗塞夫是否能够通过改善明年公共财政所需的法案，并补充道现在看来不受欢迎的加税举措似乎在所难免。

“目前的现实情况是，必须在收入上发力，而这要求达成政治共识，”Leos称，“缺少政治共识已使企业信心和外界普遍看法受到冲击。”

Leos还表示，由于评级展望稳定，穆迪并未定下重新检视巴西评级的日期，并称他可能将等到“形势变得更加明朗”后再作决定。(完)