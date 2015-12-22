专访：穆迪或下调巴西评级至垃圾级 不急于决定是否调降南非评级

路透12月21日 - 穆迪(Moody's)旗下顶尖主权评级分析师接受路透专访时表示，穆迪可能跟随标准普尔和惠誉的脚步，将巴西债信评级下调至非投资级别，但计划花一些时间来确定是否调降南非评级。

“巴西经济增长预估下滑速度之快令人瞠目...尚未解决的政治问题也是如此。差不多是一个超级风暴，”穆迪主权评级部门主管Alastair Wilson表示。

“这种情况下，我们考虑(将巴西评级)下调一个级距，而不是多个级距。问题在于，如果我们调降评级，新的展望将如何，因为这将反映我们对评级是将维持稳定还是将变得更差的看法。”

南非是另一个关注焦点。此前南非总统祖马(Jacob Zuma)频繁更换财长，先是让不太知名的范罗音(David van Rooyen) 换掉内内(Nhlanhla Nene)，然后又任命戈尔丹(Pravin Gordhan)重掌财政大权。南非经济表现糟糕，分析师担心该国将是下一个丢掉投资级评级的大型新兴市场国家。

穆迪目前对南非的评级为Baa2，较垃圾级高出两个级距，较标准普尔和惠誉给出的评级高出一个级距。但穆迪上周将南非评级展望从“稳定”下调至“负面”。

“如果我们看到经济低增长以及政策的改变，实际上暗示债务水平将不会保持稳定，财政政策将转而偏于扩张，政府改变了长期打算，那将成为下调评级的理由，”Wilson说。

不过他补充说，这类国内的问题“完全呈现需要较长一段时期”，最长可能需要12-18个月才能得出清晰结论。

采访中他还提到，西班牙的政治不确定性可能阻止穆迪上调该国评级。

**阿根廷**

不过，新兴市场的情况并非一派绝望。

倾向于改革的马克理(Mauricio Macri)在阿根廷大选中获胜，该国情况正在好转；印度的表现不错；俄罗斯经济对于油价下跌和西方国家制裁的抵受能力也强于最初预期。

现在阿根廷面临的一个关键问题是，马克理能否与反对重组2005年和2010年债务的债权人结束长达数年的纠纷，使该国重返借贷市场。

“如果能够解决与债权人之间的问题，评级是不是能立即上调？如果他们能够解决这一问题，当然是非常正面的一步，”Wilson还补充说，评级有可能逐步上调三到四个级距，达到B-Ba区间的较高水平。

“但我认为不会一下子调高好几个级距，政策的改善将会影响评级，而这需要时间，”他说。(完)