巴西若要重新获得投资级债信评级 尚需数年努力--标准普尔

路透巴西利亚10月8日 - 标普全球评级高级分析师Lisa Schineller对路透表示，巴西初步批准公共支出上限是向正确方向迈出的一步，但该国要想重新获得渴望已久的投资级债信评级，尚需数年努力，而且还需辅以其他强硬改革措施。

在国际货币基金组织(IMF)和世界银行在华盛顿举行会议的间隙，周五稍晚Lisa Schineller通过电话接受采访时称，为了改变巴西负面的评级展望，标准普尔需要看到巴西新政府拿出切实措施来改善财政状况。

“批准公共支出上限当然是个进步，但目前仍处于初步阶段，”Schineller补充称，巴西政府需要推进其他措施以使支出上限可行，比如整顿其支出较高的养老金体系。

“目前我们切实关注改革的细节，何种举措将被提上议程以及何种举措能被批准。”

巴西总统特梅尔称，周四国会特别委员会全力支持公共支出上限，是将在国会得到批准的一个信号。(完)