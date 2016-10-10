巴西若要重新获得投资级债信评级 尚需数年努力--标准普尔

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透巴西利亚10月8日 - 标普全球评级高级分析师Lisa Schineller对路透表示，巴西初步批准公共支出上限是向正确方向迈出的一步，但该国要想重新获得渴望已久的投资级债信评级，尚需数年努力，而且还需辅以其他强硬改革措施。
在国际货币基金组织(IMF)和世界银行在华盛顿举行会议的间隙，周五稍晚Lisa Schineller通过电话接受采访时称，为了改变巴西负面的评级展望，标准普尔需要看到巴西新政府拿出切实措施来改善财政状况。
“批准公共支出上限当然是个进步，但目前仍处于初步阶段，”Schineller补充称，巴西政府需要推进其他措施以使支出上限可行，比如整顿其支出较高的养老金体系。
“目前我们切实关注改革的细节，何种举措将被提上议程以及何种举措能被批准。”
巴西总统特梅尔称，周四国会特别委员会全力支持公共支出上限，是将在国会得到批准的一个信号。(完)
(编译 于春红; 审校 高琦)
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