苹果在巴西失去iPhone商标权--WSJ

IBM与中国万达将设立合资企业 中国企业提供云服务
路透上海3月19日 - 国际商业机器(IBM)宣布，与中国大连万达集团子公司--万达网络科技集团周日达成协议，将共同为中国企业提供云服务。
路透2月13日电(记者Erin Geiger Smith) - 华尔街日报网站周三报道称，巴西知识产权管理机构周三剥夺苹果(AAPL.O) 在该国对于“iPhone”商标的使用权。
报道称，巴西专利监管机构表示，“iPhone”商标已经为该国消费电子产品制造商Gradiente Electronica SA所有。
苹果可以对这一决定向巴西法院提出异议。
本月早些时候，消息人士对路透表示巴西国家工业产权机构(Brazilian Institute of Intellectual Property)可能会拒绝苹果的商标申请。
Gradiente Electronica SA早在2000年就已经注册了“iPhone”商标，比苹果推出其智能手机早七年。
记者未能立即联系到美国苹果公司发言人对此置评。(完)
编译：辛毅 发稿：王凤昌
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