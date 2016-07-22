巴西逮捕10人 怀疑策划奥运会期间实行恐怖活动

路透巴西利亚7月21日 - 巴西周四逮捕10人，怀疑其属于一个支持伊斯兰国(IS)的团体并讨论要在下月里约热内卢奥运会期间实施恐怖活动，但称他们的组织极差。

巴西司法部长Alexandre Moraes称这个团体“绝对业余”，成员均为巴西公民，彼此通过WhatsApp和Telegram等即时通讯应用进行联系。Moraes表示，他们之间本身并不互相认识。

巴西总统一名助手表示，针对这些被捕人员，该国警方以及情报部门目前正在与法国、德国、英国、以色列和美国情报机构展开合作。

尽管巴西在历史上与激进团体并无冲突，但Moraes表示，奥运会让巴西成为攻击目标的可能性增大，特别是由于参加奥运会的国家中有打击伊斯兰国的国家。

上周尼斯袭击案后，法国和巴西当局表示将为这届奥运会设立一些安全措施，譬如在里约热内卢进一步增加路障和警戒线，加强对游客的检察。(完)