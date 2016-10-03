图表新闻：巴西资产在第三季全线上扬 在新兴市场中脱颖而出

路透伦敦9月30日 - 对巴西和拉丁美洲资产的又一轮追逐热潮，使新兴市场资产价格在第三季大幅上涨，并有望创下2009年以来最佳年度表现。

在英国6月23日公投决定退出欧盟后，全球央行可能继续大开刺激龙头，因此投资者对新兴经济体独有的高风险高回报资产变得越发感兴趣。

“夏季期间出现一波全球性普涨，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)的资深新兴市场策略师Guillaume Tresca说，“波动性之低足以刺激利差交易。另外，中国并没有带来太大意外，大宗商品市场也是如此。”

以下数据显示：巴西股市第三季回报率为13%，荣登新兴市场股票回报率榜首，今年以来以美元计算的回报率高达62%。

图表：reut.rs/1ZKAaO6

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巴西股市飙升是受到左翼领导人罗塞夫被弹劾下台、通胀下降以及经济改革前景的推动。此轮上涨帮助巴西股市今年以来的涨幅超过近邻秘鲁.SPBLPGPT，后者今年迄今累计上涨逾50%。

另一个在第三季表现强劲的是哥伦比亚.IGBC股市，位列南美前三。

整体来说，MSCI密切追踪23个国家的新兴市场指数.MSCIEF在第三季上涨了8%，为2012年初以来最佳表现。

俄罗斯股市第三季上涨5.7%，年度回报率来到28%。如果油价近期升势扩大，以及俄罗斯央行进一步降息，其股市的升势可望延续至第四季。

亚洲表现杰出者是印尼股市.JKSE和泰国股市.SETI，分别大涨了27%和25%。中国A股年内迄今上涨7.9%，4-6月则因人民币创下史上最大季度跌幅而挫跌。

波兰股市.WIG20在过去六季来有五季下跌；菲律宾股市.PSI则因担心总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)备受争议的政策而下跌。

**债券高兴披索哭**

新兴债券也收获了傲视全球的回报率。

以新兴货币计价的债券换算成美元的回报率为17%，而美元主权债回报率为15%--至少比美国公债收益率7.5%高出一倍。

2016年各类资产表现图表：reut.rs/1Rx8jLT

新兴市场资产表现图表：link.reuters.com/xyg75w

表现最好的主权债中，委内瑞拉主权债回报率为50%，巴西主权债第三季的回报率为4%，将2016年迄今回报率推升至26%。这两个国家都正在经历危机。

新兴国家的美元债券回报率为14.2%。

瑞银财富管理新兴市场信息主管Jorge Marisal预计，新兴债券将延续优胜表现，尤其是巴西、俄罗斯、印度和印尼，他预计这些国家将会降息。

“(发达国家央行)告诉新兴市场，他们将令平价(ATM)的时间更长，这对当地债券有利，因为这将允许更多国家放宽政策。”

新兴市场这股涨势中最大的一个例外就是墨西哥披索，受特朗普将赢得美国总统大选的预测影响，墨西哥披索遭遇重创。

特朗普已经威胁称，若当选将对墨西哥进口商品征收关税，大幅削减移民数量并限制汇款。

尽管利率升高，但随着美国总统选战升温，墨西哥披索第三季下挫5.5%。披索兑美元今年至今下跌约11%。图表：link.reuters.com/map94w

“美国大选是风险之一，但披索的跌势背后还有其他原因，”Mariscal表示，指出这些因素包括油价、预算赤字和改革遭遇挫折。

他称，即便特朗普在大选中失利，披索将可能“暂时反弹，然后再次下跌”。

另一个大幅贬值的货币是尼日利亚奈拉，兑美元第三季再跌10%，2016年至今的累计跌幅达到37%。尼日利亚6月解除了联系汇率制度。

表现最佳的货币仍是巴西雷亚尔，年内上涨逾20%。(完)