巴西银行上海分行开业 为首家在华开业的拉美银行

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海5月30日 - 在进入中国十年后，巴西最大的商业银行--巴西银行(BBAS3.SA)决定将其中国机构升格为分行，以因应中国和巴西快速发展的双边贸易和投资。巴西银行上海分行周五开业，成为首家在中国开业的拉美银行。
巴西银行首席财务官伊万在新闻会上表示，近阶段中国与巴西双边贸易发展非常快，预计不久之后两国贸易额将突破1,000亿美元。相当多巴西公司来中国设点，不少中资公司前住巴西投资，巴西银行希望能够服务于更多的巴西和中国客户。
“现在是最好的开设分行时机，我们希望两国的贸易往来和投资发展得更快。”他说，因世界杯和奥运会将相继在巴西举行，因此巴西政府近年来大力发展公共基础设施，巴西银行希望能帮助更多中资公司前往巴西投资。
去年中巴两国贸易已达830亿美元，中国是巴西最大的进口商品供应商，也是主要出口国。
成立有205年的巴西银行亦是拉丁美洲最大的银行，巴西联邦政府持有近60%巴西银行的股份。该银行的货币兑换、资产管理、开设账户、发放贷款和融资等业务都是巴西银行业的领导者。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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