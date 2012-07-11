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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 11日 星期三 14:18 BJT

巴西首富将成内马尔经纪人

巴西国家队前锋内马尔周二签订协议，将其事业以及肖像权交予巴西首富埃克巴蒂斯塔EBX集团旗下的IMX Talent打理，其中肖像权不仅限於内马尔的职业生涯，还包括其挂靴之後。具体合作细则并未公布，但消息称这次合作将不影响这位巴西头号球星与其他赞助商的合作。

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