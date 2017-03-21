巴西劣质肉出口丑闻令全球供应骤然收紧 买家选择变少

路透芝加哥3月20日 - 市场人士周一表示，如果巴西肉制品行业丑闻持续发酵，那么全球牛肉买家可能需要从多个国家增加进口才能勉强弥补缺口，因为供应限制和政治因素已经在限制贸易活动。

中国目前已暂停从巴西进口所有肉品以防患未然。此前巴西质量检验人员被控收受贿赂，允许受污染的肉类销售。欧盟、韩国和智利也暂停从该国进口肉类产品。

在进行了为期两年的调查后，巴西警方周五宣布BRF SA(BRFS3.SA)和JBS SA(JBSS3.SA)以及另外几十家规模较小的肉类加工企业涉嫌买通检验人员和政客，使其加工变质肉和出口带有沙门氏菌的肉类的行为瞒天过海。

巴西肉类加工行业去年的出口额为139亿美元，其中有近三分之一销往中国。美国农业部称中国是全球成长最快的牛肉市场。

美国经纪商Global Commodity Analytics总裁Mike Zuzolo表示，澳洲、阿根廷和加拿大可能在禁令期间弥补供应缺口。不过出口方在市场上也都各自面临挑战。

巴西出口牛肉大多来自草料喂养的肉牛，与之直接竞争的是新西兰和澳洲的牛肉。澳洲是全球第二大出口国，但美国俄克拉荷马州立大学农业经济学家Derrell Peel认为，以澳洲牛肉取代巴西牛肉吸引力不大，因为干旱导致澳洲牛肉价格偏贵。

“目前他们处在产量不足的状态，”他说。

在阿根廷，交易商表示，牛肉产业还在重建过程中，上一届左派政府实施的贸易管制令出口受损。

根据美国农业部，去年上半年中国进口牛肉约31%来自巴西，19%左右来自澳洲，阿根廷占约8%。

自从2003年美国疯牛病引发疑虑以来，中国就未曾从美国进口牛肉。Peel表示，中国对巴西肉类进口最新的禁令，料加速重启进口美国牛肉的谈判。

全球大宗商品贸易巨头嘉吉(Cargill Ltd)表示，目前尚无法得知巴西劣质肉丑闻对美国牛肉出口会有何种程度的影响。泰森食品(Tyson Foods)(TSN.N)未予置评。

加拿大肉类理事会(Canadian Meat Council)发言人Ron Davidson表示，如果巴西劣质肉丑闻令全球牛肉供应总量受限，迫使买家向其他供应者大举靠拢，或有助于拉抬整体牛肉价格。包括嘉吉与JBS皆为该组织成员。

加拿大为全球第六大牛肉出口国，其肉牛为谷饲。

“若从巴西进口的机会降低，加拿大肉品看来可能会更具竞争力，”Davidson表示。(完)