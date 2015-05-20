中国解除对巴西牛肉三年来的进口禁令

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西利亚5月19日 - 巴西农业部周二称，中国已解除了对巴西牛肉实施了三年的进口禁令。

巴西农业部发布声明称，巴西的八家牛肉加工厂和一家家禽加工厂已获准对中国出口。巴西总统罗塞夫和中国国务院总理李克强周二签署了价值数百亿美元的贸易、金融和投资协议。

另有17家加工厂预计将在巴西农业部长Katia Abreu 6月访华时获准对华出口。巴西农业部称，这26家工厂代表了5.2亿美元的潜在对华销售额。

尽管日本和韩国等其他国家因担忧疯牛病自2012年起便禁止了巴西新鲜牛肉进口，但世界动物卫生组织（OIE）将巴西的疯牛病风险认定为微不足道。

巴西是世界最大的牛肉出口国，中国是巴西最大的贸易伙伴。2014年，巴西出口了价值72亿美元的牛肉。

目前有29家巴西鸡肉加工厂和7家猪肉加工厂对中国出口。(完)