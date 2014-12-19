独家：巴西总统罗塞夫计划削减预算以恢复投资者信心--消息

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透巴西利亚12月18日 - 巴西资深政府官员对路透表示，总统罗塞夫正拟定一揽子削减预算和加税计划，规模高达1,000亿雷亚尔(360亿美元)，以在新兴市场压力加大之时恢复投资者信心。
这项财政调整表明，罗塞夫第二任期将采取更加严格并有利商业的计划。第二任期将从1月1日开始。
其他一些国家目前正在防范商品价格下跌，和新兴市场整体信心缺失的影响。面对近期油价暴跌，俄罗斯卢布贬值，俄罗斯央行本周加息6.5个百分点。
过去十年经历较长的繁荣期过后，在罗塞夫首个四年任期内，巴西经济年增长率平均不到2%，而且通胀率较高。
上述匿名官员表示，经济的微弱增速、税收令人失望、近期全球动荡，以及铁矿石等巴西出口大宗商品价格下降，促使罗塞夫做出重大政策调整。
一位接近罗塞夫的官员透露，作为调整计划的一部分，总统将授权即将上任的新财长Joaquim Levy以自己认为合适的方式来“全权处理”经济事务。Levy是一位在华尔街享有盛誉的银行家。
作为一名受过教育的经济学者，罗塞夫亲自制定了很多政策决定，例如有针对性的减税举措，但在她的第一个任期内，这些决策却让巴西财政状况和投资者信心受损。
“这是一个新的任期，要求新想法，”这位接近罗塞夫的官员称。
税收政策调整的核心是财政调整，而该官员指出，财政调整规模总计将达900至1,000亿雷亚尔，或者相当于国内生产总值(GDP)的大约2%。罗塞夫迄今做出的规模最大的预算调整，是2012年的550亿雷亚尔。
这项调整计划基本上就是前参议员Marina Silva在今年总统竞选活动中所提建议的翻版，Silva是罗塞夫在竞选活动中的一位较中立的对手。9月底时，罗塞夫表示，如此大规模地调整预算可能“很危险”，同时补充道，“我们认为不会造成财政冲击”。
当被问到发生什么变化时，这位官员表示，“经济形势变得糟糕得多。”
**关注津贴**
该官员还称，财政计划的具体规模和内容尚未敲定，但关键部分已经逐渐清晰。
这位官员称，调整大多集中在削减预算和津贴上，而不是推出新的税收举措。巴西税负相当于GDP的约39%，已经是拉美税负最重的国家之一。(完)
(编译 李爽/许娜；审校 孙茉莉)
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