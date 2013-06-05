巴西政府取消对外资投资当地债券的征税

路透巴西利亚6月4日 - 巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)周二稍晚表示，由于预期国际流动性将下降，因此巴西将取消对以购买债券等固定收益资产为目的的流入投资资金课税。

“我们观察到流入巴西的国际流动性减少...我们正为资金进入巴西固定收益资产移除障碍，”曼特加在巴西利亚对记者表示。

该取消6%课税的规定，将于周三生效。最近几年由于巴西资产的收益率相对较高，因而吸引了投资者向海外借入便宜资金来投资巴西金融市场，导致巴西雷亚尔不断升值，巴西政府为阻升本币一再走高而开征外国投资税(IFO)。

上周巴西雷亚尔和其他新兴市场货币走跌，因预期在美国经济展现复苏迹象下，其宽松货币政策即将结束。

“这暗示国际市场的流动性可能会减少。这将对全球市场有利，”曼特加表示。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。