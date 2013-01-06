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寰宇花絮 | 2013年 1月 6日 星期日 13:17 BJT

巴西囚犯利用猫运送违禁品

路透里约热内卢1月5日 - 巴西媒体周六报道称，巴西东北部阿拉戈斯州(Alagoas)阿拉皮拉卡市(Arapiraca)一座监狱的警卫在监狱门口逮到一只猫，在它身上发现了锯条和手机等违禁物品。

警卫看到这只身上绑有胶带的白猫进入监狱大门时感到奇怪，仔细一看发现猫身上还有钻头、耳机、记忆卡、电池和手机充电器。

目前当地警方正在调查此事，该监狱在押的全部263名犯人均为嫌疑人。

监狱发言人对当地报纸Estado de S.Paulo表示：“由于猫不会开口讲话，所以很难找出谁应为此事负责。”

这只猫已被带往一家动物疾病中心接受医疗检查。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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