专访：美国升息可能拖慢巴西央行减持货币互换的速度--央行总裁

路透巴西利亚9月16日 - 巴西央行总裁戈尔德法因(Ilan Goldfajn)在接受采访时表示，新兴市场因美国升息而陷入动荡的前景，可能阻止巴西很快降低持有的货币互换，同时也应会促使政府迅速推进经济改革。

他表示，美国货币环境的正常化即将到来，即便美国联邦储备理事会(美联储)下周不升息。这位现年50岁，曾就学于美国麻省理工学院的经济学家就任央行总裁刚刚三个月。

他认为，美国升息前景将导致新兴市场波动，但也催促新兴市场在目前这段平静时期调整自身经济，以便能更好地应对未来的外资流出。

戈尔德法因表示，美国利率回升降低了巴西央行减少传统货币互换的空间。货币互换的作用类似于向投资者卖出美元，但在雷亚尔贬值时这样做却极大地消耗了纳税人的资金。

央行曾借助这种衍生金融工具限制本币的波动，但已将这种成本高昂的操作工具持有规模从年初时的1,080亿美元减少至360亿美元左右。

“我们总说会根据(市场)情况降低互换的存量，现在市场情况正在发生变化，”戈尔德法因称。“由于美国货币环境正在走向正常化，市场承受压力。”

他表示，央行不能排除未来为降低汇率过度波动而采用汇率干预工具的可能，甚至可能动用国际储备。

**条件平衡**

戈尔德法因承受着政界和商界的巨大压力，要求降息以避免伤及萌芽中的经济复苏。

在他的带领下，巴西央行维持指标利率在10年高位14.25%不变，以对抗通胀。尽管经济衰退两年，但通胀率仍为约9%，约是官方目标4.5%的两倍。

央行在其上次的利率会议记录中表示，放松政策将要取决于计划的财政改革不确定性有所降低、通胀放缓，以及长期乾旱所造成的食品价格冲击有所减轻。

戈尔德法因在专访中表示，这三个条件的平衡将决定了未来的货币政策，但没有单一因素是更为重要的。

当被问及是否需要这三个因素都改善才会促使利率行动时，戈尔德法因表示，“不尽然。我必须看看这三个因素是否取得平衡”。(完)