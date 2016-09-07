巴西央行会议记录暗示随着通胀预期改善 央行准备降息

路透巴西利亚9月6日 - 巴西央行周二表示，未来降息与否不取决于任何单一因素，暗示随着通胀预期改善，决策层准备放宽货币政策。

巴西央行公布上次议息会议记录称，所有委员均对通胀趋缓形势感到满意，但仍对2017年的高通胀预期保持谨慎。

上周巴西央行连续第九度维持指标利率在14.25%不变，以期降低接近9%的通胀率。巴西央行然后列出降息的条件，包括食品价格波动是否持续、财政整顿举措是否存在不确定性、以及通胀回落是否加速。

巴西央行称，这些因素并不是降息的必要条件。一些分析师称，这暗示尽管存在通胀疑虑，央行仍有可能很快降息。

巴西央行声明中删除了上次声明稿所提及的缺乏降息空间，并提到在调整政策前先降低民间通胀预期。

但一些分析师将这次会议记录解读为，暗示如果一些条件不能满足，该央行可能需要更长时间才开始降息。(完)