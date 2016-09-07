巴西央行会议记录暗示随着通胀预期改善 央行准备降息

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴西利亚9月6日 - 巴西央行周二表示，未来降息与否不取决于任何单一因素，暗示随着通胀预期改善，决策层准备放宽货币政策。
巴西央行公布上次议息会议记录称，所有委员均对通胀趋缓形势感到满意，但仍对2017年的高通胀预期保持谨慎。
上周巴西央行连续第九度维持指标利率在14.25%不变，以期降低接近9%的通胀率。巴西央行然后列出降息的条件，包括食品价格波动是否持续、财政整顿举措是否存在不确定性、以及通胀回落是否加速。
巴西央行称，这些因素并不是降息的必要条件。一些分析师称，这暗示尽管存在通胀疑虑，央行仍有可能很快降息。
巴西央行声明中删除了上次声明稿所提及的缺乏降息空间，并提到在调整政策前先降低民间通胀预期。
但一些分析师将这次会议记录解读为，暗示如果一些条件不能满足，该央行可能需要更长时间才开始降息。(完)
(编译 李爽 审校 张若琪)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。