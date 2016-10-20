巴西央行四年来首次降息 以刺激经济复苏

路透巴西利亚10月19日 - 周三巴西央行温和降息25个基点，这是四年来首次降息，开启了政策宽松周期，旨在将巴西经济拉出逾一个世纪来最为严重的衰退。

央行货币政策委员会(Copom)全票通过政策决定，将指标利率Selic下调至14%，预示将开启“温和且渐进的”宽松周期。

但央行在决策后的声明中称，若未来通胀加速下降，且国会推动批准撙节举措，可能会选择更大幅度的降息。

巴西央行表示，“宽松货币政策的幅度以及未来可能加快降息步伐，均取决于货币政策执行期内，情况的演变是否有利于增强实现通胀目标的信心。”

低利率将助力总统特梅尔强化经济复苏的势头。当前巴西失业率居高不下、工业和服务业活动不断下滑，挫伤了对于经济在今年晚些时候回暖的信心，经济复苏形势依然扑朔迷离。

一些分析师认为，央行在暗示，将在更长时期内实施更加积极的降息措施。

“我们认为，尽管央行今天显得比较谨慎，但有充足理由在下次会议上再度降息50个基点，”圣保罗的Haitong经济分析师在研究报告中称。

绝大多数分析师预计将再次降息，其中许多人押注央行会更积极地降息50个基点。

巴西央行过去一年维持基准利率不变。巴西是20国集团(G20)当中利率最高的国家之一。

然而，通胀放缓以及国会初步批准一项关键的紧缩提案，使央行新任总裁戈尔德法因(Ilan Goldfajn)握有充足的降息理由。

此举或将提振投资者的信心；今年早些时候巴西政局动荡导致前总统罗塞夫被弹劾下台，国内经济也遭受重创。(完)