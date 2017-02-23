焦点：巴西央行维持降息步伐不变 但暗示未来加大宽松速度

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透巴西利亚2月22日 - 巴西央行周三维持降息步伐不变，符合市场预期。但央行暗示决策者可能加快货币宽松速度，以帮助经济走出严重衰退。
央行货币政策委员会(Copom)九名成员一致同意，连续第二次将指标Selic利率调降75个基点，至12.25%的2015年3月以来最低水准。
工会和企业团体此前呼吁降息100基点，以降低目前居于世界前列的举债成本。他们表示，借贷成本高企可能破坏经济复苏。
通胀率迅速下滑，今年底可能跌破4.5%的官方目标，这让进一步大胆降息的理由更为充分。央行在上次会议上的降息幅度大于预期，出人意料。
巴西央行在决定声明中表示，更大幅度的降息将取决于经济和通胀状况。
“是否加快放松货币政策的步伐，不仅取决于周期的预估延长情况，而且还取决于经济活动的变化、其他风险因素、以及对通胀的预估和通胀预期，”央行称。
该行还表示，宽松周期持续多久将取决于结构性利率，即巴西经济的总体市场利率。
巴西央行在其市场假设情景中，将2017年通胀率的预期从之前的4.4%下调至约4.2%，低于官方目标的中点4.5%。该行对2018年通胀率的预期维持在4.5%不变。
该行未公布基本假设情景预期。
**更大幅度降息**
周三出炉的官方数据显示，2月中通胀年率虽略高于预期，但却已降至接近5%的水平，部分归因于巴西雷亚尔急剧升值。
分析师称，通胀率进一步意外下行，可能会导致更激进的降息。
“声明非常中性，但没提到会阻止该央行在下次会议更大幅降息的任何信息，”位于圣保罗的Brasil Plural经济学家Raphael Ornellas称。
巴西央行总裁戈尔德法因直到近期还曾暗示，决策官员会维持当前的降息步伐，以避免助燃通胀预期。巴西通胀预期经过多年才降至目标中点附近。(完)
(编译 郑茵/孙国玉/侯雪苹；审校 张涛/戴素萍/张若琪)
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