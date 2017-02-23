焦点：巴西央行维持降息步伐不变 但暗示未来加大宽松速度

路透巴西利亚2月22日 - 巴西央行周三维持降息步伐不变，符合市场预期。但央行暗示决策者可能加快货币宽松速度，以帮助经济走出严重衰退。

央行货币政策委员会(Copom)九名成员一致同意，连续第二次将指标Selic利率调降75个基点，至12.25%的2015年3月以来最低水准。

工会和企业团体此前呼吁降息100基点，以降低目前居于世界前列的举债成本。他们表示，借贷成本高企可能破坏经济复苏。

通胀率迅速下滑，今年底可能跌破4.5%的官方目标，这让进一步大胆降息的理由更为充分。央行在上次会议上的降息幅度大于预期，出人意料。

巴西央行在决定声明中表示，更大幅度的降息将取决于经济和通胀状况。

“是否加快放松货币政策的步伐，不仅取决于周期的预估延长情况，而且还取决于经济活动的变化、其他风险因素、以及对通胀的预估和通胀预期，”央行称。

该行还表示，宽松周期持续多久将取决于结构性利率，即巴西经济的总体市场利率。

巴西央行在其市场假设情景中，将2017年通胀率的预期从之前的4.4%下调至约4.2%，低于官方目标的中点4.5%。该行对2018年通胀率的预期维持在4.5%不变。

该行未公布基本假设情景预期。

**更大幅度降息**

周三出炉的官方数据显示，2月中通胀年率虽略高于预期，但却已降至接近5%的水平，部分归因于巴西雷亚尔急剧升值。

分析师称，通胀率进一步意外下行，可能会导致更激进的降息。

“声明非常中性，但没提到会阻止该央行在下次会议更大幅降息的任何信息，”位于圣保罗的Brasil Plural经济学家Raphael Ornellas称。

巴西央行总裁戈尔德法因直到近期还曾暗示，决策官员会维持当前的降息步伐，以避免助燃通胀预期。巴西通胀预期经过多年才降至目标中点附近。(完)