焦点：巴西央行大幅降息以抢救经济 降幅创2009年来最大

路透巴西利亚4月12日 - 巴西央行周三调降利率，降幅为将近八年来最大，显示该国央行或将保持大规模宽松政策，来帮助经济走出巴西史上最艰困的衰退。

央行九位货币政策委员均一致赞成降息，将指标Selic利率下调100个基点至11.25%，为近两年来最低水平。此次降息幅度也是2009年6月以来最大。巴西央行在过去四次政策会议中每次都决议降息。

巴西总统特梅尔发表推文赞许央行降息，但是他的内阁有三分之一官员被卷入新一波贪腐调查，或将令特梅尔的撙节改革受挫，央行进一步降息的空间可能减小。

政坛及企业界领袖呼吁央行要更加宽松，但委员会暗示眼下将暂时保持当前的降息速度。

“委员会认为目前宽松的步伐是合适的；不过在当前的经济情况下，有必要密切注意周期前重后轻程度之决定因素的进展态势，”该央行在决议声明中表示。

不过部分分析师认为，倘若通胀持续放缓，且经济仍旧疲软，巴西央行未来可能不得不选择更大幅度的降息。

“巴西央行的意思是，目前的步伐是适宜的，但他们对于终究要加快降息步伐是抱持着大门半开的态度，”高盛分析师Alberto Ramos表示，他还表示预计将再降息两次，每次调降100个基点。

巴西央行在季度通胀报告中，将对2017年市场的通胀率预估由4.0%调升至4.1%，但维持2018年估值于4.5%不变。

经历两年的衰退后，巴西经济复苏疲弱，通胀因而放缓，总统特梅尔通过改革以实现政府收支平衡、重新吸引投资者的压力升高。

特梅尔内阁中有八名部长周二遭到调查，让人质疑特梅尔批准一项具有里程碑意义的养老金改革的能力，相关进程可能影响未来降息的步伐。

巴西央行首次强调，批准相关改革对通胀构成风险，暗示这项养老金提议未能获批，会限制该行宽松周期的规模。

巴西经济两年内萎缩了近8%，带动消费者通胀率在2016年达到双位数后降至4.5%，处于官方目标的中间点。

通胀预期也大幅放缓，促使特梅尔相信该降低2019年通胀率目标了，以提振其政府的可信度。

较低的通胀率允许巴西央行总裁戈尔德法因聚焦于经济增长。经济学家预测，巴西指标利率到年底会降至8.50%。(完)