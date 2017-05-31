焦点：巴西大幅降息至逾三年低位 但在政治风暴下将放缓宽松步伐

路透巴西利亚5月31日 - 巴西央行周三降息至逾三年低位，但表明在政治危机威胁到政府为填补财政缺口扩大所做的努力之际，该行准备放慢宽松政策的步调。

不出各界所料，央行货币政策委员会(Copom)决议连续第二次将指标 Selic利率调降100个基点至10.25%，为2014年1月以来最低水准。

巴西总统特梅尔(Michel Temer)遭到贪腐指控，促使投资者在通胀骤降之际削减对央行更积极放宽货币政策的押注。

巴西央行表示，这场危机所引发的变数，为经济所面临的主要风险；该国经济在衰退两年后正开始崭露复苏迹象。

“货币政策委员会认为，相对于今日的调整幅度，在下次会议上适度调降放松货币政策的步伐可能是适当的，”该央行在其决定声明中称。

分析师称，该央行更谨慎的做法可能意味着渐进的放松周期。分析师称，这样的放松周期将令Selic利率在年底时高于市场预期的8.5%。

“这是一次强硬降息。该央行不愿在下次会议上继续当前的放松步伐，并暗示市场所预期的降息终点8.5%现在看来可能有点难度，”Banco Pine经济分析师Marco Caruso称。

特梅尔被控接受肉类加工商JBS(JBSS3.SA)所有者的贿赂，但他拒绝辞职，并否认受贿。

丑闻使得特梅尔削减养老金支出的提议蒙上阴影。央行强调该项提议对于保持通胀稳定至关重要，而且有助于央行保持积极降息。

特梅尔的养老金改革若遭推迟或者缩水，将对企业及消费者信心造成伤害，冲击政府缩减财政赤字的努力。巴西去年赤字与国内生产总值(GDP)之比高于10%。

巴西央行总裁戈尔德法因已面临政界及企业界的压力，要求他增加货币宽松以提振经济复苏。

路透调查20位分析师的预估中值显示，巴西第一季GDP料较2016年第四季扩张1.0%，官方数据将在周四1200GMT公布。

通胀率在3月中旬时远低于4.5%的官方通胀目标。通胀大幅下滑使得巴西央行从去年10月以来已累计降息400个基点。(完)